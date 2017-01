Instagram Stories, arrivano le pubblicità

Filippo Vendrame,

La funzione Stories di Instagram che è stata ispirata fortemente da una funzinalità similare di Snapchat, inizierà molto presto a generare delle entrate. Il social network fotografico, infatti, ha annunciato che inizierà a collocare degli spot pubblicitari tra le Stories che, si ricorda, trattasi di foto e video degli utenti cucite assieme in piccoli montaggi. Gli annunci pubblicitari che potranno essere delle foto a pieno schermo o dei video spot compariranno automaticamente quando gli utenti passeranno dal post di un amico ad un altro.

Trattasi, per Instagram, di una novità molto importante perchè il social network fotografico adesso potrà offrire agli inserzionisti molti più spazi pubblicitari da vendere. Per Facebook si tratta di una novità molto positiva in quanto il social network aveva ammesso di recente di essere a corto di posti in cui inserire agli annunci all’interno del News Feed. Facebook era, dunque, alla ricerca di una qualche alternativa ed Instagram ne sta fornendo una davvero molto interessante e preziosa. Del resto, le Stories di Instagram stanno avendo un forte successo tanto che oggi sono utilizzate ogni giorno da 150 milioni di persone. Ad ottobre erano solamente 100 milioni gli utilizzatori giornalieri di questa funzione.

Dunque, per gli inserzionisti trattasi di un luogo molto appetibile all’interno del quale pubblicare i loro annunci pubblicitari. Il nuovo formato degli annunci sarà disponibile immediatamente per 30 inserzionisti selezionati. Tuttavia, Vishal Shah di Instagram ha confermato che nel giro di alcune settimane, questa nuova piattaforma pubblicitaria sarà aperta a tutti gli inserzionisti del mondo.

Instagram, dunque, punta a monetizzare sempre di più il suo grande successo che sta riscuotendo tra gli utenti di tutto il mondo. Per Facebook si tratta di una notizia molto importante perchè maggiore pubblicità significa maggiori entrate a tutto beneficio dei prossimi bilanci.