Kantar, Windows Phone al capolinea

Filippo Vendrame,

Le presenze di Windows Phone e Windows 10 Mobile nel panorama mobile sono oramai ridotta ad un lumicino. Secondo l’ultimo report di Kantar che ha analizzato il market share dei sistemi operativi mobile nel trimestre che si conclude a Novembre, la piattaforma mobile di Microsoft è quasi un miraggio in tutti i paesi del mondo. Una situazione, per Microsoft, complessa, sicuramente difficile, da cui, al momento, non si vedono particolari vie di uscita nonostante Windows 10 Mobile possieda delle indubbie qualità.

Secondo il nuovo report di Kantar, in Europa, un tempo isola felice di Windows Phone, la piattaforma mobile di Microsoft possiede, adesso, solamente il 2,8% di mercato. Un dato in calo sia rispetto al rilievo del mese precedente (3,2%) che confrontando i dati su base annua (6,9%). In Italia, dove un tempo Windows Phone era più presente addirittura di iOS, la quota di mercato raggiunge a mala pena il 4%. Solo un anno fa il market share era del 9,2%. Cali vistosi che si confermano anche in tutti gli altri paesi del vecchio continente. Molto peggio va, invece, in America dopo Windows Phone è pressoché scomparso con un market share di appena lo 0,8%.

In Cina ed in Giappone, invece, Windows Phone è praticamente inesistente ma va detto che in questi mercati la sua presenza non è mai stata sensibile. Molto male anche in Australia dove gli smartphone di Microsoft avevano ottenuto un buon riscontro. Nella terra dei canguri le quote di mercato di Windows Phone sono scese, nel periodo in esame, al 2,3%.

Numeri che mostrano un presente molto cupo ed un futuro assolutamente incerto per la piattaforma mobile della casa di Redmond. All’orizzonte non si intravedono novità concrete che possano ribaltare la situazione anche se Microsoft continua a sviluppare la piattaforma. Verso fine del 2017 potrebbe, forse, debuttare il tanto chiacchierato Surface Phone ma per allora il sistema operativo potrebbe essere stato dimenticato anche dai più fedeli supporter.