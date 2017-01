Nuovi smartphone Nokia al MWC 2017

Luca Colantuoni,

HMD Global ha recentemente presentato il Nokia 6, uno smartphone di fascia media destinato esclusivamente al mercato cinese. Il produttore finlandese ha informato gli utenti con un post su Facebook che annuncerà altri dispositivi Android il 26 febbraio. Il luogo non è stato comunicato, ma quasi certamente l’evento verrà organizzato al Mobile World Congress 2017 di Barcellona.

Il Nokia 6 è il primo smartphone nato in seguito all’accordo sottoscritto con HMD Global. Quest’ultima si occuperà della progettazione, realizzazione e distribuzione dei prodotti, mentre Nokia riceverà le royalties per ogni dispositivo venduto con lo storico marchio. Invece di puntare sulle specifiche hardware, l’azienda ha deciso di offrire uno smartphone con elevata qualità costruttiva, utilizzando alluminio serie 6000 per il telaio e avanzate tecniche di produzione. È probabile che il modello top di gamma venga annunciato durante la manifestazione spagnola, ma al momento non ci sono conferme.

Nel post su Facebook viene usato il termini “annunci”, quindi è previsto il debutto di diversi smartphone. Entro la fine dell’anno dovrebbero arrivare sul mercato almeno sei o sette modelli. Il sito NokiaPowerUser ha scoperto l’esistenza di una variante del Nokia 6, indicata con il model number TA-1003 (il modello cinese è TA-1000). Potrebbe trattarsi del Nokia 6 che verrà distribuito in Europa o negli Stati Uniti.

Non dovrebbero esserci novità per quanto riguarda la dotazione hardware, ad eccezione del supporto per le reti LTE europee. Il Nokia 6 possiede uno schermo full HD da 5,5 pollici e integra un processore octa core Snapdragon 430, affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di storage, espandibili con schede microSD. Le fotocamere hanno una risoluzione di 16 e 8 megapixel, mentre la batteria ha una capacità di 3.000 mAh. Sono inoltre presenti lettore di impronte digitali, porta micro USB, jack audio da 3,5 millimetri e altoparlanti stereo Dolby Atmos. Il sistema operativo è Android 7.0 Nougat.