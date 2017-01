U Ultra e U Play sono i nuovi smartphone HTC?

Luca Colantuoni,

Da diversi giorni circolano indiscrezioni sui nuovi smartphone che HTC dovrebbe annunciare il 12 gennaio. I loro nomi in codice sono Ocean Note, Ocean Master e Ocean Smart, tutti basati su Android 7.0 Nougat. I nomi ufficiali di almeno due modelli potrebbero essere HTC U Ultra e HTC U Play, dei quali sono trapelate alcune specifiche e immagini. Non è possibile però garantire l’affidabilità della fonte.

Le immagini pubblicate sul social network Weibo mostrano il presunto HTC U Ultra. Anche se la qualità non è eccelsa, si possono notare alcune caratteristiche già presenti su altri smartphone. Alla destra della fotocamera frontale si vede un piccolo display secondario con le icone di alcune app, le previsioni del tempo e la modalità Always On con data, ora e livello della batteria. Il produttore taiwanese ha quindi “copiato” il ticker screen degli LG V10/V20. La fotocamera posteriore, invece, ha una forma quadrata con bordi arrotondati che ricorda chiaramente il Samsung Galaxy S7.

Il telaio sembra in alluminio (frame) e vetro (fronte/retro). Nella parte superiore c’è lo slot SIM, sul lato destro i pulsanti per accensione e volume, nella parte inferiore la porta USB Type-C. Il jack audio da 3,5 millimetri è stato eliminato. HTC U Ultra dovrebbe avere uno schermo da 5,7 pollici con risoluzione Quad HD (2560×1440 pixel), processore Snapdragon 821, 4 GB di RAM, 64 GB di storage, fotocamera posteriore da 12 megapixel e batteria da 4.000 mAh.

Per HTC U Play si prevedono invece uno schermo da 5,2 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel), processore MediaTek Helio P10, 3 GB di RAM, 32 GB di storage, fotocamere da 16 megapixel e batteria da 2.500 mAh. Durante l’evento di domani è previsto l’annuncio di altri smartphone, tra cui One X10 e un modello di fascia bassa, mentre per il top di gamma HTC 11 bisognerà attendere il Mobile World Congress di Barcellona.