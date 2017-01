Vodafone regala una settimana di chiamate gratis

Filippo Vendrame,

Vodafone, nonostante Natale sia passato da un pezzo, ha deciso di fare un altro gradito regalo a tutti i suoi clienti privati ricaricabili. Per loro la possibilità di attivare una promozione che da diritto a poter chiamare gratis per una settimana tutti i numeri dell’operatore. Nello specifico, da oggi 11 gennaio e sino al prossimo 21 gennaio, i clienti compatibili con questa promozione potranno attivare Vodafone Senza Limiti Per Te e avere in regalo 7 giorni di chiamate illimitate verso tutti i numeri mobili Vodafone. Vodafone Senza Limiti Per Te è attivabile una sola volta. Al termine dei 7 giorni di validità si disattiverà automaticamente.

Riscattare la promozione è molto semplice. I clienti privati ricaricabili potranno farlo o chiamando gratuitamente il numero 42040 entro il 21 gennaio 2017 ed attendendo poi l’SMS di conferma, oppure attraverso la sezione Chiamate in regalo dell’app My Vodafone. Al termine dei 7 giorni della promozione, i clienti che l’avranno attivata riceveranno un SMS che informerà loro che il bonus è stato disattivato. L’offerta non è valida per i clienti business e nemmeno per i clienti abbonamento dell’operatore. La promozione non è valida verso i numeri Vodafone di rete fissa.

Trattasi, dunque, di un gradito regalo che permetterà ai clienti dell’operatore di poter conversare tranquillamente tra loro senza alcun limite per una settimana. Maggiori informazioni sulla promozione e sulle modalità di attivazione sono disponibili direttamente all’interno del portale di Vodafone Italia.