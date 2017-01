YouTube: un appello per i video di Elton John

Cristiano Ghidotti,

Per celebrare i 50 anni dall’inizio della loro collaborazione, Elton John e Bernie Taupin lanciano un’iniziativa rivolta all’intera community di creatori e filmmaker legata a YouTube. Il progetto si chiama Elton John: The Cut e l’obiettivo è quello di raccogliere idee per la realizzazione dei video ufficiali per alcuni dei brani storici del musicista britannico, più precisamente “Bennie and the Jets”, “Rocket Man” e “Tiny Dancer”.

Le proposte saranno vagliate, oltre che dai due artisti, da Jeffrey Katzenberg della DreamWorks (“Shrek”, “Madagascar”, “Kung Fu Panda”, “Monsters vs. Aliens”, “Dragon Trainer”), dalla registra di clip musicali Melina Matsoukas (Beyonce “Formation”, Rihanna “We Found Love”) e da Barry Jenkins, regista e sceneggiatore di “Moonlight”. Gli interessati hanno tempo fino al 23 gennaio per inviare le proprie idee attraverso il sito dell’iniziativa. Quelle migliori riceveranno tutto il supporto necessario alla realizzazione da parte di YouTube e Pulse Films, oltre ad un contributo economico pari a 10.000 dollari per lo sviluppo di eventuali progetti futuri. Di seguito il filmato attraverso il quale John e Taupin lanciano il proprio appello rivolto a tutti i filmmaker.

Se l’idea dovesse riscuotere un buon successo, potrebbe in futuro essere replicata da altri artisti, soprattutto da coloro che hanno pubblicato i loro più grandi successi ben prima che la realizzazione delle videoclip diventasse una consuetudine. Nonostante oggi possa sembrare strano, prima dell’avvento di MTV e delle altre emittenti televisive basate proprio sulla rotazione dei filmati musicali, le hit non erano accompagnate da alcuna componente video, ma trasmesse esclusivamente dai palinsesti delle stazioni radiofoniche o ascoltate sui vinili. Sul sito di Elton John: The Cut è possibile vedere alcune brevi clip che spiegano la fonte d’ispirazione dei tre brani. Di seguito quella relativa a “Rocket Man”.