Facebook Live, nuovi strumenti per le Pagine

Molti editori hanno abbracciato Facebook Live per creare esperienze autentiche per il loro pubblico. Facebook da tempo sta ascoltando i feedback dei broadcaster per migliorare la piattaforma di Facebook e Live e grazie a questo dialogo il social network ha annunciato, adesso, nuovi strumenti che daranno agli editori più controllo, personalizzazione e flessibilità nelle loro trasmissioni. Innanzitutto, Facebook ha iniziato il rilascio della possibilità di avviare dirette Live direttamente dal browser web.

Molte trasmissioni quotidiane come i Vlog, interviste e tante altre potranno beneficiare di questa possibilità consentendo un più facile utilizzo dello strumento delle dirette utilizzando una telecamera collegata al PC. In passato, per poter avviare una diretta da una Pagina, l’utente doveva essere il suo amministratore. Questo limite rendeva difficile dare la possibilità a più utenti di avviare una diretta. Si pensi, per esempio, ai vari giornalisti di un editore che devono trasmettere una diretta di un evento speciale da una Pagina. Per eliminare questo limite, Facebook ha annunciato il lancio di “Live Contributor” che permette agli amministratore delle Pagine di stabilire quali utenti possono avviare uan diretta da una Pagina.

Questa novità dovrebbe permettere di dare quella flessibilità che molti editori stavano cercando senza, però, pregiudicare la sicurezza della gestione di una Pagina. Inoltre, nelle prossime settimane le metriche dei video saranno disponibili per i profili con più di 5 mila followers. Questa novità permetterà ai personaggi pubblici, celebrity, giornalisti ed editori di capire meglio come sono accolti in loro video all’interno di Facebook.

Saranno accessibili informazioni importanti come, per esempio, visite totali, minuti visti, reazioni, commenti e tanto altro. Alle emittenti sarà data anche la possibilità di mettere un pin ai commenti per evidenziarli. In questo modo sarà possibile ulteriormente personalizzare le dirette mettendo in risalto alcuni dei commenti più significativi.

Gli editori cercano da sempre, un modo rapido per portare le persone alle loro dirette. Facebook introdurrà, adesso, un permalink che indirizza le persone ai contenuti video di una pagina.

Infine, il social network ha recentemente introdotto una serie di funzioni per aiutare gli editori a raggiungere un pubblico più vasto attraverso diverse Pagine. Adesso, gli editori potranno pubblicare i video delle loro dirette all’interno di più Pagine.