HTC U Ultra e U Play, liquid surface e IA

Luca Colantuoni,

HTC ha annunciato oggi due nuovi smartphone Android: U Ultra e U Play. La dotazione hardware è differente, ma ci sono alcune caratteristiche comuni, come il “design liquido”, una tecnologia di intelligenza artificiale e l’audio USonic. Gli utenti potranno ordinare i due dispositivi mobile sul sito del produttore taiwanese a partire da metà febbraio.

Durante l’evento di presentazione, HTC ha evidenziato principalmente il design e i materiali utilizzati per i nuovi smartphone. Entrambi hanno un frame in alluminio e una cover posteriore lucida, realizzata con un processo produttivo che ha permesso di modellare il vetro, in modo da emulare la tensione superficiale dei liquidi. L’effetto finale è simile a quello della madreperla. I colori (Sapphire Blue, Brilliant Black, Ice White e Cosmetic Pink) sono stati fusi nel vetro mediante una tecnica specifica.

HTC U Ultra

Il modello top di gamma possiede uno schermo principale da 5,7 pollici con risoluzione Quad HD (2560×1440 pixel) e uno secondario da 2,05 pollici (160×1040 pixel) che consente la visualizzazione di notifiche, previsioni del tempo, contatti, promemoria e altri contenuti. HTC Sense Companion, evoluzione della nota interfaccia Sense, sfrutta algoritmi di intelligenza artificiale per mostrare sul piccolo display informazioni proattive, anticipando quindi le richieste dell’utente.

La dotazione hardware comprende inoltre un processore Snapdragon 821, 4 GB di RAM, 64/128 GB di storage, slot microSD, fotocamere da 12 e 16 megapixel, connettività WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS, LTE e NFC, lettore di impronte digitali, porta USB 3.1 Type-C e batteria da 3.000 mAh. Non mancano ovviamente gli altoparlanti BoomSound. HTC ha inoltre aggiunto la tecnologia HTC USonic che analizza il canale uditivo (servono auricolari USB Type-C) per offrire un suono personalizzato.

HTC U Play

Questo modello condivide alcune funzionalità con il precedente, come design liquido, HTC Sense Companion e HTC USonic, ma possiede specifiche di fascia media: display full HD da 5,2 pollici, processore octa core MediaTek Helio P10, 3 o 4 GB di RAM, 32/64 GB di storage, slot microSD, fotocamere da 16 megapixel, porta USB 2.0 Type-C, connettività WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS, LTE e NFC, lettore di impronte digitali e batteria da 2.500 mAh.

I prezzi sono 749 euro (HTC U Ultra con 64 GB di storage) e 449 euro (HTC U Play con 3 GB di RAM e 32 GB di storage). Il produttore taiwanese non ha comunicato quando inizieranno le consegne degli smartphone.