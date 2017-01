Infostrada, il 2017 parte a tutta fibra

Filippo Vendrame,

Il 2017 inizia all’insegna della qualità e della convenienza della Fibra Infostrada che offre a tutti i clienti Wind navigazione illimitata e chiamate a 0 centesimi al minuto al costo di 19,95 euro ogni 4 settimane, per il primo anno. Inoltre, la clientela che passa a Infostrada e sceglie anche Wind, può attivare la “All Inclusive” ricaricabile, a 6 euro invece di 12 euro ogni 4 settimane, con 500 minuti, 500 SMS e 2 GIGA.

Wind punta sempre più sul “vivere digital” con la sua nuova app Veon, che consente ai clienti di chattare, fare chiamate, visualizzare i dettagli dei consumi (Giga, SMS e minuti a disposizione), verificare le opzioni e le promozioni attive, ricaricare i numeri Wind con carte di credito, carte prepagate e PayPal, e ricevere assistenza via chat dal servizio clienti Wind. Veon offre grandi opportunità di risparmio grazie all’offerta Internet inclusa: 1 Giga gratuito per i clienti Wind che si registrano all’app entro il 19 febbraio 2017, oltre al 10% di sconto sulla propria offerta, per 6 mesi, ai clienti che salvano la loro carta di credito su Veon. Inoltre, fino al 30 aprile 2017, utilizzando la nuova app i clienti Wind non consumeranno i propri Giga e, ogni giorno, al primo accesso a Veon, riceveranno 100 Mega gratuiti da usare come vogliono entro la giornata. Qualità e convenienza, un importante binomio che caratterizza anche Veon, con cui è, infatti, possibile avere oltre 3 Giga gratuiti al mese.

Wind, inoltre, propone la nuova “All Digital” ricaricabile, che prevede 5 GIGA e 500 minuti “veri”, per navigare e condividere contenuti social. I vantaggi dell’ offerta sono molteplici: “All Digital”, infatti, è in promozione a 10 euro, invece di 15 euro per i clienti che utilizzano i canali digitali per ricaricare, ricevere informazioni e assistenza. Continuano altre iniziative commerciali di Wind con “Porta i tuoi Amici”, che offre gratuitamente 2 GIGA ai nuovi clienti presentati a Wind dai propri amici e, per i clienti promotori di Wind, fino a 8 GIGA.

Novità di Wind infine anche con “Ricarica Max”: chi effettua nei negozi Wind una ricarica di almeno 10 euro avrà a disposizione aggiungendo 2 euro 3 GIGA per un mese.