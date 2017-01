LG G6 sarà lo smartphone ideale

Luca Colantuoni,

LG dovrebbe svelare il nuovo G6 al Mobile World Congress 2017 di Barcellona e iniziare le vendite verso metà marzo. Il produttore coreano ha iniziato a diffondere indizi sulle caratteristiche dello smartphone, pubblicando su YouTube un video in cui alcune persone rispondono alla domanda “Cosa c’è sulla vostra lista dei desideri per lo smartphone ideale?”. LG promette quindi di soddisfare i desideri degli utenti interpellati con il nuovo top di gamma.

Le persone che hanno partecipato alla breve indagine chiedono uno smartphone con un grande schermo per poter sfruttare il multitasking, ma allo stesso tempo con dimensioni non eccessive, in modo da poterlo trasportare nella borsa o in tasca. Altre richieste sono il comfort di utilizzo (non deve scivolare dalle mani), la resistenza all’acqua, agli urti e alla cadute (il vetro non deve rompersi). LG combinerà tutte queste caratteristiche nel G6 che quindi dovrebbe avere cornici con spessore ridotto e certificazione IP68 (forse anche MIL-STD-810G).

Finora l’unica specifica confermata è lo schermo da 5,7 pollici con risoluzione Quad HD+ (2560×1880 pixel) e rapporto di aspetto 18:9. La dotazione hardware potrebbe comprendere inoltre un processore Snapdragon 835, 6 o 8 GB di RAM, 32/64 GB di storage, slot microSD, scanner dell’iride, porta USB Type-C, lettore di impronte digitali e audio Hi-Fi Bang & Olufsen. Quasi certo l’abbandono dei “moduli” e l’utilizzo di un design tradizionale. Non è possibile però confermare se la batteria sarà rimovibile.

Il sistema operativo sarà ovviamente Android 7.x Nougat. Per quanto riguarda il prezzo si ipotizzano cifre comprese tra 650 e 700 dollari.