Nokia 8 “Supreme” al Mobile World Congress 2017?

Luca Colantuoni,

Nokia ha promesso l’annuncio di nuovi smartphone per il giorno 26 febbraio, a poche ore dall’inizio del Mobile World Congress 2017 di Barcellona. Oltre alla variante internazionale del Nokia 6, disponibile inizialmente solo in Cina, potrebbe essere presentato il primo top di gamma realizzato da HMD Global, alla quale l’azienda finlandese ha concesso l’uso in licenza del marchio. Il nome del modello di punta dovrebbe essere Nokia 8.

Anche se non ancora mostrato pubblicamente, lo smartphone era presente nello stand di Qualcomm al CES di Las Vegas. Il chipmaker californiano aveva allestito una postazione dimostrativa per la sua tecnologia di stabilizzazione video. I visitatori potevano vedere il confronto tra le versioni integrate nei processori Snapdragon 835 e 821, ma non il nome dello smartphone, in quanto il marchio Nokia non compariva sui dispositivi. Il sito Total Tech ha però scoperto che si tratta del Nokia 8 “Supreme” che, probabilmente, verrà commercializzato con il nome Nokia 8.

Questa è la dotazione hardware dei due modelli: display Super AMOLED da 5,7 pollici con risoluzione Quad HD (2560×1440 pixel), processori Snapdragon 835 e 821, 4 e 6 GB di RAM, 64 e 128 GB di memoria flash, slot per microSD fino a 256 GB, fotocamera posteriore da 24 megapixel con OIS (stabilizzazione ottica delle immagini) e Super EIS (stabilizzazione elettronica), altoparlanti stereo e LED di notifica. Il modulo della fotocamera posteriore ha un design simile a quello del famoso Lumia 1020 PureView.

Mancano circa 45 giorni al MWC 2017 di Barcellona, quindi è molto probabile che nei prossimi giorni ci saranno maggiori informazione sul Nokia 8.