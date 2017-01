Opera Neon, concept browser per il web del futuro

Luca Colantuoni,

I moderni browser offrono numerose funzionalità, ma tutti ereditano il design di oltre 20 anni fa, quando la maggioranza dei siti era composto da pagine con testo e immagini. La software house ha quindi deciso di sviluppare Opera Neon, un concept browser che supporta nuove modalità di interazione e il multitasking attraverso un’interfaccia completamente rivoluzionata rispetto al passato. Gli utenti possono già scaricare una versione preliminare per Windows e macOS.

Le prime novità si notano subito all’avvio del browser: la start page utilizza come sfondo il wallpaper del desktop, mentre sul lato sinistro c’è una sidebar con i pulsanti per player video, galleria di immagini e download manager. Invece delle tradizionali schede, al centro della schermata sono visibili le “bubble tabs“, che vengono visualizzate nella sidebar destra quando l’utente apre una pagina del sito. Un sistema intelligente cambia automaticamente la loro posizione: quelle usate con maggiore frequenza sono spostate in alto, le altre in basso.

Per aprire una nuova tab è sufficiente cliccare l’icona + nella barra laterale sinistra, per minimizzarla basta cliccare sulla bolla nella barra laterale destra, mentre per chiuderla si deve cliccare l’icona X accanto alla bolla. Nella omnibox è possibile digitale la URL oppure effettuare una ricerca. I video possono essere riprodotti in modalità pop-out, quindi sovrapposti alla pagina corrente. L’utente può ritagliare e salvare parti di una pagina oppure visualizzare due pagine in modalità split screen.

Essendo un browser sperimentale mancano molte funzionalità del browser Opera, come il supporto per le estensioni, VPN e ad-blocker. La software house promette però l’integrazione di alcune funzionalità di Neon nel browser ufficiale entro la prossima primavera.