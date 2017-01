Windows 10 CU, evento live per gli sviluppatori

Filippo Vendrame,

Microsoft terrà un evento in live streaming il giorno 8 febbraio per mostrare agli sviluppatori tutte le più importanti novità concernenti Windows 10 Creators Update, il prossimo step di Windows 10 che dovrebbe debuttare nei primi mesi del 2017, probabilmente ad aprile. L’evento è stato ribattezzato “Windows Developer Day” e permetterà agli sviluppatori di scoprire tutti i vantaggi della nuova piattaforma per i loro giochi e le loro applicazioni.

Kevin Gallo, responsabile della piattaforma per sviluppatori di Windows, coordinerà l’evento a fianco del team di progettazione di Windows. Oltre alle novità, saranno illustrati tutti i più recenti progressi nello sviluppo delle API di Windows 10 e degli strumenti di sviluppo che software house e sviluppatori potranno sfruttare per realizzare le loro applicazioni e giochi. Questo evento per gli sviluppatori va a colmare, da un certo punto di vista, il “ritardo” nella programmazione dell’evento Build 2017, cioè l’annuale conferenza di Microsoft dedicata agli sviluppatori. Nel 2017, questo importante evento si terrà a maggio, quasi due mesi in ritardo rispetto agli altri anni. Questo rinvio potrebbe essere dovuto al fatto che Windows 10 Creators Update sarà effettivamente lanciato ad aprile.

Probabile, dunque, che se nell’evento “Windows Developer Day” si parlerà esplicitamente di Windows 10 Creators Update, nel seguente appuntamento di Build 2017, la casa di Redmond si concentri sulle novità che introdurrà Windows 10 Redstone 3 atteso per la fine dell’anno.

Per gli sviluppatori la data da appuntarsi è, dunque, quella del prossimo 8 febbraio quando Microsoft esporrà tutti i dettagli di Windows 10 Creators Update che oggi è già nelle mani degli iscritti al programma Windows Insider che lo stanno testando per aiutare Microsoft nello sviluppo della piattaforma.