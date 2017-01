Windows 10 Mobile 14998, errore di Microsoft?

Filippo Vendrame,

Microsoft è da circa un mese che non rilascia più nessuna nuova build Insider per Windows 10 Mobile. Come noto, Windows 10 Creators Update arriverà anche per gli smartphone della casa di Redmond anche se non è ben chiaro se il rilascio sarà contestuale a quello per il mondo PC. L’ultima release rilasciata da Microsoft per gli Insider era la build 14977 distribuita lo scorso primo dicembre 2016. Ma in maniera del tutto inaspettata, nelle ultime ore, la casa di Redmond ha iniziato, anche se non per tutti, la distribuzione della build 14998.

La notifica della nuova build è arrivato agli Insider che hanno optato per l’opzione Fast Ring ma si presenta con una stranezza. Infatti non è descritta come una nuova build ma come un aggiornamento per la localizzazione in lingua inglese. Sembra, dunque, che il lancio di questa nuova versione di Windows 10 Mobile sia non intenzionale. A riprova di ciò l’assenza di un qualsiasi change log. Trattandosi di build di sviluppo, gli Insider devono assolutamente essere a conoscenza di eventuali bug e problemi. Il fatto che questo aggiornamento sia arrivato senza alcun avviso potrebbe essere il chiaro segnale che sia stato un errore.

Installare aggiornamenti non programmati può essere molto rischioso perché ci potrebbero essere dei bug nascosti che potrebbero portare addirittura al blocco del telefono o all’impossibilità di ripristinare una versione precedente del sistema operativo. Quando, infatti, Microsoft rilascia un update, anche per gli Insider, l’aggiornamento viene sempre controllato con attenzione per evitare quanto più possibile problemi di natura tecnica.

Effettivamente, alcuni utenti che hanno installato questa build hanno iniziato a segnalare grossi problemi d’uso. Dunque, l’esortazione è quella di non procedere alla sua installazione nel caso il proprio smartphone la notifichi.