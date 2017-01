eBay Authenticate, sfida alla contraffazione

Giacomo Dotta,

eBay lancia il nuovo programma eBay Authenticate e si dota così di un’arma estremamente potente contro una delle sue principali spine nel fianco: la disponibilità di prodotti contraffatti sul marketplace. Tali prodotti sono infatti un pericolo per la stessa eBay: l’acquisto di un prodotto contraffatto non fa che portare a detrimento la fiducia riposta nel servizio, allontanando gli utenti e distruggendo ogni tentativo di fidelizzazione.

eBay Authenticate

Il passo compiuto è però ora di quelli importanti. eBay si propone infatti come garante della transazione, certificando l’autenticità del prodotto sulla base di meccanismi ancora non perfettamente chiari. Quando un utente acquista un prodotto, insomma, ha la possibilità di avvalersi della certificazione eBay Authenticate che mette un sigillo sulla transazione riducendo al minimo le possibilità di truffa. Non solo: per casi estremi, l’utente è comunque salvaguardato da un rimborso più che generoso e in grado di motivare appieno la fiducia nel servizio.

Questione di fiducia, insomma: si tenta di eliminare ogni frizione esistente tra utente e negoziante, attribuendo alla vetrina eBay ogni responsabilità nel controllo della merce certificata. Quando un prodotto non sarà certificato, tutto starà alla fiducia e alla propensione al rischio dell’utente: la certificazione eBay Authenticate è una opportunità e sta a negozianti e acquirenti la scelta di avvalersene.

Cosa fa eBay

Così come spiegato dalla Vice Presidente eBay Consumer Selling, Laura Chambers, il gruppo si è dotato di un team di certificatori professionali, un gruppo ad hoc che lavorerà sul progetto per stringere rapporti con i venditori ed operare da intermediari nella certificazione. Non è chiaro al momento se tale verifica vaglierà ogni singola operazione (passaggio che potrebbe rallentare di molto la ricezione della merce), se le vaglierà a campione o se ad essere certificato sarà anzitutto il venditore e in second’ordine la merce. Ciò dovrà in ogni caso importare poco a venditori e clienti, poiché l’effetto finale sarà positivo per ambo le parti.

Dalla parte del negozio

Il negozio eBay che decide di avvalersi di tale servizio ha una opportunità in più: mostrare un bollino ulteriore che si affianca a quello dell’affidabilità offerto dalle recensioni degli utenti. Francobollare le proprie merci con la certificazione eBay è una garanzia di autenticità offerta al cliente: che si acquisti un vestito, una borsa o altro, è sufficiente il bollino per essere certi che non si tratti di merce contraffatta e che si possa investire il proprio denaro in tutta serenità.

Un occhio strizzato, peraltro, anche ai grandi marchi (soprattutto del mondo della moda): eBay vuole essere un riferimento affidabile e una ulteriore mano tesa ai grandi brand non potrà che giovare ai rapporti tra le parti dopo l’istituzione di precedenti programmi non sempre

Dalla parte del cliente

Il cliente che si affida alla certificazione eBay può acquistare con maggior serenità, utilizzando il marketplace anche per gli acquisti di alto profilo (ove v’è bisogno di un tasso maggiore di sicurezza e di fiducia). Sebbene il programma punti ad un controllo capillare e continuo della merce, v’è un punto finale determinante nella promessa di eBay: qualora l’utente dovesse ricevere un prodotto contraffatto sfuggito al controllo, il gruppo non restituirà soltanto il denaro relativo all’acquisto, ma rifonderà una somma raddoppiata. Non c’è soltanto la volontà di garantire l’utente, insomma, ma c’è soprattutto un impegno in prima linea e una mano tesa agli acquirenti: eBay vuole fungere da garante delle proprie transazioni e il programma eBay Authenticate (il cui avvio sarà anzitutto in ambito Fashion) è potenzialmente un’arma di grande impatto.

Il programma prenderà il via entro i prossimi mesi, diventando parte integrante di eBay in tutto il mondo entro la fine dell’anno.