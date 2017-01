Huawei aggiorna il vecchio P8 Lite

Luca Colantuoni,

Il P8 Lite è stato annunciato quasi due anni fa, ma oggi Huawei ha deciso stranamente di aggiornare la dotazione hardware e presentare il “nuovo” P8 Lite (2017). Ci sono anche alcune modifiche estetiche, come la forma circolare della fotocamera posteriore (nel vecchio modello era quadrata), e l’uso di un vetro curvo per lo schermo. Lo smartphone sarà in vendita entro fine gennaio.

Il P8 Lite (2017) possiede uno schermo da 5,2 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel) e integra un processore octa core Kirin 655 a 2,1 GHz, lo stesso del recente Honor 6X. Il display è protetto da un vetro 2.5D, quindi è leggermente curvo ai lati. La dotazione hardware comprende inoltre 3 GB di RAM e 16 GB di memoria flash, espandibile con schede microSD fino a 128 GB. Il produttore cinese offre anche una versione con 4 GB di RAM e 32 GB di storage. In pratica, almeno sul fronte hardware, il P8 Lite (2017) sembra migliore del P9 Lite.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.1, GPS, NFC e LTE con supporto dual SIM (slot ibrido). La fotocamera posteriore ha una risoluzione di 12 megapixel con apertura f/2.0, mentre per quella frontale è stato scelto un sensore da 8 megapixel. Sul retro è presente il lettore di impronte digitali, mentre la batteria ha una capacità di 3.000 mAh.

Il sistema operativo installato è Android 7.0 Android con interfaccia EMUI 5.0. Il P8 Lite (2017) sarà disponibile in tre colori: bianco, nero e oro. Il prezzo della versione con 3 GB di RAM è 239 euro.