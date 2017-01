StuffHub, gestione dei turni con Office 365

Luca Colantuoni,

Microsoft ha aggiunto una nuova applicazione alla suite Office 365. Introdotta in versione preliminare lo scorso autunno, StuffHub è ora disponibile in versione finale per web, iOS e Android. L’applicazione è stata sviluppata per semplificare la gestione dei turni di lavoro, evitando l’utilizzo di antiquati metodi analogici, come la stampa su carta degli orari. La novità è disponibile solo per quattro edizioni di Office 365.

Microsoft stima che in tutto il mondo ci sono almeno 500 milioni di persone che non hanno il proprio ufficio, una scrivania o un computer, quindi non possono accedere facilmente alle informazioni sulla giornata di lavoro. L’organizzazione dei turni viene spesso effettuata attraverso un processo manuale e strumenti ormai superati. Microsoft StuffHub permette invece al manager di creare, aggiornare e gestire i turni attraverso una semplice interfaccia. Gli impiegati vedono l’orario di inizio e fine turno, ricevono le notifiche e possono eventualmente scambiare il turno con altri colleghi.

I manager possono anche condividere informazioni con i team (documenti, bollettini, video) ed inviare messaggi ai singoli lavoratori, toccando il loro nome. Anche gli impiegati possono scambiare messaggi con i colleghi o con l’intero gruppo di lavoro. Queste funzionalità sono simili a quelle disponibili su Slack. In futuro sarà possibile importare i dati dalla piattaforma Workflow Central di Kronos.

Microsoft StuffHub è già disponibile in 15 lingue, tra cui l’italiano, per i piani Office 365 K1, E1, E3 e E5. L’applicazione è attiva per default, ma gli admin possono disattivarla nelle impostazioni.