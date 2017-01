Nintendo Switch: gli accessori ufficiali

Cristiano Ghidotti,

Venerdì 3 marzo. È questa la data da cerchiare in rosso sul calendario per tutti coloro che vogliono toccare con mano la nuova console della grande N, presentata oggi in via ufficiale con un evento andato in scena a Tokyo. Al suo debutto, Nintendo Switch potrà contare sul supporto di alcuni primi giochi interessanti, compresa un’inedita avventura di Link in The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Saranno disponibili anche alcuni accessori, commercializzati direttamente dall’azienda nipponica.

Nintendo Switch: accessori

Si potrà acquistare il Switch Pro Controller a 69,99 dollari, un gamepad dal design piuttosto tradizionale da utilizzare in salotto, equipaggiato con modulo NFC per l’interazione con gli amiibo, funzionalità HD Rumble per la vibrazione e sensori di movimento. Una coppia di controller Joy-Con, destro e sinistro, costerà invece 79,99 dollari (49,99 dollari se comprati singolarmente). Ancora, il Joy-Con Charging Grip che funge da supporto per le due componenti e anche da base per la ricarica, sarà in vendita a 29,99 dollari, mentre il Dock Set con base da connettere al televisore, cavo HDMI e alimentatore richiederà una spesa pari a 89,99 dollari.

L’ultimo accessorio svelato oggi è il Joy-Con Wheel, un semplice supporto circolare in plastica che ospita i Joy-Con in modo da simulare l’utilizzo di un volante, particolarmente comodo per Mario Kart 8 Deluxe: la confezione che ne include due costerà 14,99 dollari.

Come già detto, Switch sarà in vendita al prezzo di 329,98 euro per quanto riguarda l’Europa, Italia compresa. Nella confezione saranno presenti i due Joy-Con, gli strap per allacciare i controller ai polsi, lo Switch da connettere al televisore, l’alimentatore, un cavo HDMI e il Joy-Con Grip. Di seguito una galleria che permette di osservarne il design, in particolare quello dell’edizione con Joy-Con colorati, anch’essa disponibile al day one del 3 marzo.