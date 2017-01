Nintendo Switch: i primi giochi

Cristiano Ghidotti,

Nintendo Switch arriverà anche in Italia il 3 marzo, al prezzo di 329,98 euro. La presentazione andata in scena questa notte ha sciolto tutti i dubbi rimanenti sulla nuova console della grande N, compresi quelli riguardanti la line-up di giochi che accompagnerà la piattaforma sul mercato. Si tratta di titoli sviluppati per sfruttare al meglio il design ibrido della piattaforma.

Super Mario Odyssey

Non poteva certo mancare la mascotte di Nintendo: Super Mario Odyssey riprende lo stile sandbox di produzioni come Super Mario 64 e Super Mario Sunshine. L’idraulico lascia il Regno dei Funghi e parte per un viaggio che lo porta ad attraversare luoghi misteriosi, solcando i cieli a bordo di un vascello volante e superando gli ostacoli con l’inedita abilità di lanciare il cappello. Non sarà purtroppo uno dei giochi disponibili dal day one, ovvero al debutto di Nintendo Switch sul mercato, poiché l’uscita è prevista per il periodo della vacanze a fine 2017. Per ingannare l’attesa, ecco il trailer ufficiale.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Ad accompagnare la console nei negozi il 3 marzo ci sarà invece The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Una nuova avventura per Link, che introduce uno stile open world per l’esplorazione di un’enorme mappa di gioco, oltre ad una grande varietà di armi, vestiti ed equipaggiamento. Il titolo è compatibile con gli amiibo. Disponibile anche la Limited Edition che include un CD con la colonna sonora e la statuetta della Spada Suprema della Rinascita.

Mario Kart 8 Deluxe

Tutti i contenuti della versione per Wii U e altri inediti in Mario Kart 8 Deluxe. Arriverà sul mercato nel mese di aprile, portando con sé alcune novità dal punto di vista del gameplay, come la guida assistita per i più piccoli, la possibilità di portare due oggetti alla volta e personaggi aggiuntivi.

Splatoon 2

Supporto al multiplayer, sia online che locale, oltre che al gioco in singolo per Splatoon 2. Il concept rimane quello del primo capitolo, ma con molte novità intermini di livelli, armi e set di pistole splat. Garantita inoltre la piena compatibilità con la chat vocale dell’applicazione per dispositivi smart. Il gioco arriverà su Switch in estate.

1-2 Switch

Duelli in stile Far West basati su minigiochi per il primo titolo in cui gli sfidanti devono guardarsi negli occhi invece di fissare il televisore. 1-2 Switch propone uno stile casual, ma certamente interessante. Un party game che sembra poter sfruttare bene le particolari caratteristiche della console. Disponibile dal 3 marzo.

ARMS

ARMS si basa su uno sport di combattimento multiplayer in cui colpire gli avversari utilizzando braccia estensibili: una sorta di mix tra la boxe e gli sparatutto. Il livello di personalizzazione dei personaggi è elevato. Arriverà nel corso della primavera, ecco il trailer.

Fire Emblem Warriors

Il filmato di Fire Emblem Warriors non svela molto sul gameplay del titolo, che sembra essere uno spin-off della serie Nintendo. Sviluppato da Koei Tecmo e Omega Force, arriverà su Switch in seguito al lancio, con una data non ancora confermata.

Xenoblade Chronicles 2

Realizzato da Monolith, Xenoblade Chronicles 2 porterà la sua formula da RPG nipponico sulla console di Nintendo. Questo il trailer rilasciato in occasione della presentazione ufficiale di Switch, dal quale sembra trapelare una notevole libertà d’azione. Anche in questo caso, non ci sono indicazioni sulla data di uscita.