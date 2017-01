Snapchat, nuova interfaccia con ricerca universale

Luca Colantuoni,

Per difendersi dagli attacchi di Facebook, ma soprattutto per semplificare la navigazione e incrementare il numero di utenti, Snap ha effettuato un restyling completo della sua applicazione di messaggistica, introducendo una nuova interfaccia con una campo per la ricerca universale. La nuova versione di Snapchat è stata distribuita ad un numero ristretto di utenti Android, ma sarò presto disponibile per tutti e anche su iOS.

Uno dei principali difetti del popolare servizio è la difficoltà di guadagnare nuovi follower. La ricerca universale potrebbe essere la soluzione ottimale, non solo per aggiungere nuovi amici, ma anche per trovare velocemente i contenuti. La barra per la ricerca è persistente, ovvero viene visualizzata in ogni schermata. Quando l’utente inizia a digitare il nome reale o lo username, Snapchat mostra dinamicamente la card dell’amico, del gruppo in cui è presente l’amico o quella di altre persone che potrebbero diventare follower. Per iniziare la chat basta toccare la card.

Un tocco prolungato sulla card permette di vedere un mini profilo degli amici. La schermata principale è suddivisa in varie sezioni con le Quick Chat (i contatti con cui si interagisce con maggiore frequenza), i gruppi, i nuovi amici, i contatti e i potenziali follower. È possibile anche cercare specifici contenuti nei canali Discover e specifiche Our Story, digitando il loro titolo. Snapchat consente ora di aggiungere gli snap alle storie pubbliche in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo. Finora gli utenti potevano condividere contenuti solo in occasione di grandi eventi.

La ricerca universale potrebbe rappresentare un’ottima opportunità per brand, aziende e influencer, in quanto gli utenti potranno trovarli in maniera più rapida. Snapchat potrebbe invece sfruttare la nuova funzionalità per inserire banner pubblicitari tra i suggerimenti della ricerca e quindi incrementare i profitti.