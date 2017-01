Telegram aggiorna l’applicazione desktop

Luca Colantuoni,

Telegram è una delle migliori alternative a WhatsApp, grazie alle sue numerose funzionalità, tra cui le chat segrete con crittografia end-to-end. Oltre che tramite app mobile, il servizio di messaggistica è accessibile anche dal web e da desktop (Windows, macOS e Linux). Proprio quest’ultima versione ha ricevuto un importante aggiornamento che introduce un nuovo design e alcune interessanti funzionalità.

La nuova interfaccia di Telegram Desktop 1.0 è chiaramente ispirata al Material Design di Android. Il layout è quello tradizionale a due colonne: elenco dei contatti sulla sinistra e finestra della conversazione a destra con il campo per scrivere messaggi e condividere i contenuti multimediali (foto, video, musica), file e emoji. Telegram ha aggiunto varie animazioni, visibili quando l’utente tocca sugli elementi della UI, e il supporto per i temi personalizzati. L’azienda rilascerà in futuro un tool per la loro creazione.

La versione 1.0 permette inoltre di cancellare dal server i messaggi inviati nelle chat one-to-one e di gruppo (solo per quelli più recenti) e di “pinnare” le conversazioni più importanti nella parte superiore. La novità più importante è tuttavia la sincronizzazione di messaggi, documenti, foto e video tra computer e smartphone. Grazie alle bozze cloud è possibile iniziare a scrivere sullo smartphone e completare il messaggio sul computer.

Telegram ha infine smentito categoricamente che la sua crittografia sia stata “craccata” dalla FSB. Quella pubblicata dal sito BuzzFeed è solo una fake news. L’azienda consiglia agli utenti di leggere fonti più affidabili.