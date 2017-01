Wileyfox Swift 2 X, nuovo smartphone con Cyanogen

Luca Colantuoni,

Il produttore britannico ha aggiunto un altro smartphone al suo catalogo, portando a sei il numero totale di modelli. Il nuovo Swift 2 X è in pratica una versione migliorata del precedente Swift 2 Plus, annunciato a novembre 2016. Non cambiano quindi il design e i materiali, ma Wileyfox ha incrementato la diagonale e la risoluzione dello schermo, oltre alla capacità della batteria. Come gli altri dispositivi, anche l’ultimo arrivato può essere acquistato dagli utenti italiani.

Lo Swift 2 X possiede un telaio in alluminio aeronautico ottenuto mediante un procedimento con 17 fasi. Il risultato è uno smartphone leggero e resistente con uno spessore di 8,8 millimetri. Lo schermo da 5,2 pollici ha una risoluzione full HD (1920×1080 pixel) ed è protetto da un vetro 2.5D Gorilla Glass 3. La dotazione hardware comprende un processore octa core Snapdragon 430 a 1,4 GHz, affiancato da 3 GB di RAM e 32 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 128 GB. La fotocamera posteriore integra un sensore Samsung 3P3 da 16 megapixel (apertura f/2.0 e PDAF), mentre quella frontale ha una risoluzione di 8 megapixel.

La connettività è garantita dai moduli WiFi, Bluetooth, GPS e LTE con supporto dual SIM. Sul retro è presente il lettore di impronte digitali, mentre il chip NFC consente di utilizzare lo smartphone per i pagamenti mobile con Android Pay. La batteria da 3.010 mAh supporta la ricarica rapida Quick Charge 3.0. Nella parte inferiore ci sono la porta USB Type-C e l’altoparlante che veicola un suono senza distorsioni, grazie all’amplificatore dedicato.

Il sistema operativo è Cyanogen OS 13.1 basato su Android 6.0.1 Marshmallow, ma è previsto l’aggiornamento ad Android 7.0 Nougat, dato che Cyanogen ha interrotto lo sviluppo della piattaforma. Il prezzo del Wileyfox Swift 2 X è 259,99 euro.