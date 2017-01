Windows 10, il Game Mode appare nell’ultima build

Filippo Vendrame,

Lo scorso dicembre, da un’attenta analisi delle ultime build Insider di Windows 10 Creators Update era stato scoperto che Microsoft stava lavorando ad una sorta di Game Mode per Windows 10. Con il rilascio odierno della build 15007 sono emersi alcuni nuovi particolari su questo aspetto perchè la casa di Redmond ha iniziato ad introdurre silenziosamente alcune funzionalità legate al mondo del gaming tra cui, appunto il tanto chiacchierato Game Mode.

Come era già stato intuito dopo aver trovato le prime tracce di questa funzionalità, il Game Mode di Windows 10 permetterà agli utenti di dare la massima priorità al gioco per garantire la sua migliore qualità in termini di esperienza d’uso. All’interno dell’ultima build Insider, il Game Mode è apparso all’interno del pannello del Game DVR che è accessibile digitando la combinazione di tasti Win + G. Dal pannello del Game DVR si può solamente attivare la funzione di Game Mode per il gioco in esecuzione. Tuttavia, in questa fase di sviluppo non è chiaro se questa funzionalità sia effettivamente attiva oppure no.

Probabile, infatti, sino a che Microsoft non l’annuncerà, di fatto non non dovrebbe essere funzionante. In aggiunta all’apparizione del nuovo Game Mode, Microsoft ha iniziato ad aggiungere l’attesa funzione di Game Broadcasting. All’interno del pannello del Game DVR è presente, infatti, una nuova icona che permetterà di avviare le dirette streaming di un gioco attraverso Beam, un servizio di streaming per i giochi che Microsoft ha acquisito lo scorso anno. Anche questa funzionalità, al momento è disattivata.

E’ anche molto importante sottolineare che in futuro Microsoft introdurrà, all’interno di Windows 10, una sezione dedicata in cui gestire tutte le impostazioni per i giochi, comprese quelle appena descritte.