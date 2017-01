YouTube Super Chat: commenti live a pagamento

Cristiano Ghidotti,

Chi gestisce un canale YouTube con un certo seguito lo sa bene: spesso non è semplice interagire con tutti coloro che scrivono messaggi o commenti ai video pubblicati. Avere una fan base numerosa è di certo appagante, ma richiede tempo e impegno per rispondere a tutti. Al tempo stesso, chi si trova dall’altra parte della barricata, corre il rischio di veder ignorate le proprie richieste. Per ovviare al problema, la piattaforma lancia le Super Chat.

In estrema sintesi, si tratta di una feature che permette al pubblico di mettere mano al portafogli per portare in evidenza i propri messaggi tra quelli inviati durante i live streaming, distinguendoli dagli altri con un colore di sfondo fluorescente e mantenendoli in cima alla lista per un lasso di tempo prestabilito (fino ad un massimo di cinque ore). In questo modo, l’autore li potrà leggere immediatamente. Costeranno 5 dollari ciascuno, un esborso economico di certo non contenuto. L’obiettivo è anche quello di garantire a youtuber e filmmaker una nuova fonte di reddito. La sua efficacia sarà tutta da verificare.

Super Chat è un nuovo modo per fan e creator di interagire durante il live streaming. I fan possono acquistare messaggi Super Chat per mettere in evidenza i loro messaggi nello stream della chat dal vivo.

Il debutto oggi, in collaborazione con alcuni creatori di contenuti selezionati come iHasCupquake, Great Library (buzzbean11) e Alex Wassabi, mentre un rollout su più larga scala è atteso per il 31 gennaio, quando la funzionalità verrà estesa ai gestori di canali di 20 paesi e al pubblico di 40 territori.

Per un nuovo sistema di finanziamento che debutta, un altro chiude i battenti. Si tratta di Fan Founding, un sistema per le donazioni volontarie introdotto da YouTube nel 2014, mai realmente capace di costituire una fonte di introiti per la community di youtuber.