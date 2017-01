Amazon testerà un nuovo sistema di comunicazione

Filippo Vendrame,

Amazon ha in cantiere un progetto misterioso e presto inizierà una serie di test su di esso. L’indiscrezioni arriva da Business Insider che ha trovato alcuni riferimenti al gigante dell’ecommerce all’interno di una richiesta di permesso fatta all’FCC cioè alla Federal Communications Commission. Nello specifico, Amazon ha chiesto il permesso di testare una tecnologia di comunicazione wireless per cinque mesi. I dettagli della tecnologia e del suo utilizzo, all’interno del documento intercettato, sono piuttosto vaghi e fanno riferimento a funzionalità di comunicazione innovative.

Interessante la presenza del riferimento a Neil Woodward in questo documento. Trattasi di un ex astronauta dalla NASA oggi program manager dei test di volo del drone di Amazon. Dunque, è altamente probabile che questa tecnologia di comunicazione abbia in qualche modo a che fare con il progetto dei droni spedizionieri di Amazon. Business Insider suggerisce che questa tecnologia di comunicazione altro non sarebbe che un nuovo sistema di controllo per i droni del gigante dell’ecommerce. Tuttavia trattasi di un’ipotesi e non di una certezza. Questa tecnologia, infatti, potenzialmente potrebbe servire anche per altri prodotti di Amazon. In ogni caso, il riferimento a Neil Woodward è molto più che un semplice indizio.

Qualunque cosa si tratti, il colosso dell’ecommerce condurrà i primi test al chiuso vicino alla sua sede di Seattle. Successivamente, se ne saprà probabilmente molto di più quando la società inizierà i suoi primi test all’aperto in prossimità delle sue strutture nel Kennewick, a Washington.

Il dato oggettivo, comunque, è che Amazon sta lavorando duramente ad alcuni progetti innovativi dimostrandosi un’azienda particolarmente vivace in grado di guardare al futuro con estrema intelligenza.