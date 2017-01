Andy Rubin annuncerà uno smartphone bezel-less?

Luca Colantuoni,

Andy Rubin, co-fondatore del progetto Android, potrebbe tornare presto nel settore mobile con una nuova azienda e un nuovo smartphone. Essential Products, questo il nome della startup, è formata da 40 persone, alcuni dei quali sono ex dipendenti di Apple, Google e Samsung. Rubin, CEO di Essential, ha incontrato al CES 2017 di Las Vegas diversi operatori telefonici statunitensi, proprio in vista della presentazione del primo dispositivo, ovviamente basato su Android.

Rubin ha lasciato il team Android nel 2013 e Google nel 2014 per dedicarsi ad altri progetti, uno dei quali è la creazione di un incubatore per startup hardware. A fine 2015 aveva annunciato il ritorno nel settore mobile e ciò avverrà probabilmente con Essential Products. L’azienda californiana progetterà anche dispositivi per la smart home, ma il prodotto più importante sarà uno smartphone di fascia alta.

Secondo le fonti di Bloomberg, Essential realizzerà uno smartphone con uno schermo superiore a 5,5 pollici, ma le dimensioni complessive saranno inferiori a quelle dell’iPhone 7 Plus, in quanto il dispositivo non avrà cornici. Il display sarà anche sensibile alla pressione. È inoltre previsto l’utilizzo di un telaio con lati in metallo e cover posteriore in ceramica. Gli ingegneri hanno progettato un connettore magnetico che servirà per ricaricare la batteria e per aggiungere funzionalità mediante accessori di terze parti, in modo simile ai moduli del Moto Z.

Nel database di Geekbench è apparso un misterioso modello Essential FIH-PM1 con processore Snapdragon 835, 4 GB di RAM e sistema operativo Android 7.0 Nougat. Lo smartphone dovrebbe essere prodotto da Foxconn e annunciato verso metà 2017.