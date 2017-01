iPhone 2017: arriva la certificazione IP68

Marco Grigis,

Interessanti novità in arrivo, quelle per gli iPhone attesi entro il prossimo settembre. Secondo quanto reso noto da alcune fonti asiatiche, Apple avrebbe deciso di migliorare ulteriormente la resistenza ai liquidi dei dispositivi, sposando la certificazione IP68. Tale miglioria dovrebbe non solo essere inclusa in iPhone 7S e iPhone 7S Plus, ma anche nel tanto vociferato iPhone 8 con display OLED.

Con il lancio di iPhone 7, la società di Cupertino ha inaugurato l’era dei suoi smartphone resistenti all’acqua, sebbene alcuni competitor già da tempo avevano proposto soluzioni analoghe. I device presentati lo scorso settembre sono compatibili con la certificazione IP67, ovvero possono resistere a una breve immersione dai 15 centimetri a un metro di profondità. Con il passaggio a IP68, uno standard già sposato da Samsung con la linea Galaxy S7, gli smartphone di Cupertino potranno teoricamente resistere fino a 1.5 metri di profondità, per un’immersione della durata di 30 minuti. L’indiscrezione proviene dal The Korea Herald, sulla base di alcune fonti vicine ai distretti produttivi asiatici di Apple, sebbene al momento non vi siano conferme dalla California.

Dei test condotti autonomamente da alcuni utenti, e resi noti qualche mese fa, hanno dimostrato come la linea degli iPhone 7 possa resistere a esposizioni ben più prolungate rispetto a quelle previste dalla sua certificazione. Non trattandosi di risultati né di sperimentazioni standardizzate, però, potrebbe trattarsi di un’evidenza semplicemente relativa al singolo caso. Inoltre, non si esclude che il normale uso del device, quindi con eventuali danni dovuti all’usura, non ne riduca le capacità di resistenza. Non a caso, Apple definisce quella di iPhone 7 come una “splash-proof”.

Così come ormai sostenuto da diversi analisti, Cupertino potrebbe lanciare tre smartphone il prossimo settembre: oltre ai classici iPhone 7S e iPhone 7S Plus, infatti, potrebbe essere presentato anche un iPhone 8, completo di schermo OLED, scocca in vetro e acciaio inossidabile, dalle forme curve.