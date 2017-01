Filippo Vendrame,

L’Apple iPhone 7, a 4 mesi dal suo debutto ufficiale, ad oggi risulta essere ancora uno degli smartphone più richiesti e desiderati da parte dei consumatori. Trattasi di un prodotto innovativo, potente, versatile ma assolutamente non complesso da utilizzare. L’iPhone 7, si ricorda, è declinato in due varianti, una con schermo da 4,7 pollici ed una con display da 5,5 pollici per chi ha la necessità di disporre di una superficie più grande per navigare, gestire documenti e visualizzare contenuti multimediali. La versione da 5,5 pollici, chiamata anche “Plus”, dispone, inoltre, anche della fotocamera posteriore con doppia ottica per scatti migliori.

Entrambe le varianti di iPhone 7 (vedi la nostra recensione) sono disponibili con tagli di memoria da 32GB, 128GB e 256GB con prezzi a partire, rispettivamente, da 799 euro e 939 euro. Passati i primi mesi in cui Apple faceva fatica a soddisfare la domanda degli utenti, oggi l’iPhone 7 si trova con relativa facilità sia nei negozi fisici che online. Difficile, tuttavia, trovare vere offerte speciali. Come noto, un po’ tutti i prodotti di Apple, e gli iPhone in particolare, tendono a mantenere il prezzo ed a veder tagliato il costo all’acquisto soltanto in concomitanza con una nuova uscita.

Per il 2017, dunque, l’iPhone 7 è destinato a mantenere il proprio prezzo almeno fino ad estate inoltrata, per abbracciare nuovi sconti soltanto con l’annuncio dell’iPhone 8 nel mese di settembre.

iPhone 7 nei negozi

Chi volesse seguire la via tradizionale dei negozi fisici, potrà acquistare l’iPhone 7 o l’iPhone 7 Plus all’interno dei punti vebdita di tutte le più note catene di elettronica come MediaWorld, Unieuro, Expert, Trony, Euronics e tante altre. Il suggerimento, prima di recarsi nei negozi, è quello di dare uno sguardo ai volantini delle offerte per scoprire se c’è attiva qualche nuova promozione.

Possibile trovare l’iPhone 7 anche in qualche piccolo negozio di elettronica locale, ma in questi casi è molto facile che le disponibilità siano limitatissime. Non da ultimo si ricordano i punti vendita ufficiale di Cupertino, gli Apple Store dove è più facile trovare disponibili tutte le varianti del melafonino. Tuttavia, in questi punti vendita trovare sconti è assolutamente impossibile.

Apple iPhone 7 in abbonamento

L’iPhone 7 non costa poco, dunque molti utenti preferiscono abbinarlo a qualche offerta legata agli operatori di telefonia mobile. Oggi, Apple, in Italia, è partner di TIM, Vodafone e 3 Italia. Il melafonino è anche acquistabile in abbonamento da Wind anche se l’operatore arancione non è attualmente partner Apple (a seguito della fusione con 3 Italia molte cose potrebbero cambiare in futuro su questo fronte). Questi operatori, dunque, offrono il melafonino, in tutte le sue declinazioni disponibili, all’interno di alcune offerte dedicate. Lo schema degli abbonamenti è pressoché simile per quasi tutti gli operatori: il pagamento di un ticket d’ingresso, più il canone mensile del telefono e la rata dell’abbonamento. Contratti che hanno tutti una durata minima di 30 mesi, pena il pagamento di salate penali.

La convenienza dell’acquisto in soluzione unica è confermato, tuttavia la soluzione dell’abbonamento offre un accesso al device senza investimento iniziale (se non una modica fee una tantum) ed un vincolo che porta oltre i 2 anni il vincolo con l’operatore.

In alcuni casi gli operatori offrono l’iPhone 7 anche a prezzo pieno ma la convenienza è identica a quella di comprarli in un qualsiasi punto vendita.

iPhone 7, dove acquistare online

Gli acquisti online sono un mezzo per fare shopping sempre più utilizzato da parte degli italiani. L’iPhone 7 può essere, infatti, tranquillamente comprato anche online all’interno di tutti i princiapli eShop della rete. Il luogo principe dove acquistare un melafonino è l’Apple Store Online ma qui è sostanzialmente impossibile aspettarsi una qualche forma di sconto. Qualche decina di euro in meno è, invece, possibile ottenerli tenendo d’occhio i maggiori eShop della rete come Amazon, eBay e quelli legati alle catene di elettronica. Inutile attendere la grande sforbiciata, insomma: meglio concentrarsi sulle differenze tra le varie formule di acquisto o attendere il Mobile World Congress prossimo venturo per capire se il Samsung Galaxy S8 e altri device possano offrire una reale alternativa alla mela morsicata.

L’unica esortazione, in tal senso, è quella di prestare massima attenzione a dove si acquista online: offerte troppo vantaggiose su siti poco noti potrebbero, infatti, nascondere esperienze poco raccomandabili.