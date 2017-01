Nintendo Switch: un chiarimento su prezzo e giochi

Cristiano Ghidotti,

329,98 euro. Questo il prezzo fissato per Nintendo Switch al lancio. Una spesa in linea con le previsioni della vigilia, forse un tantino superiore rispetto a quelle più ottimistiche. Sarà disponibile a partire dal 3 marzo in tutto il mondo. Chi sceglierà di acquistarla al day one dovrà però fare i conti con il fatto che non sono previsti bundle che includono uno dei primi titoli in arrivo.

A spiegare il perché di tale scelta è Reggie Fils-Aime, presidente di Nintendo of America. La motivazione è piuttosto semplice: secondo l’azienda, includere un gioco nella confezione non avrebbe permesso di mantenere l’esborso economico allineato sui 300 dollari (negli Stati Uniti). Una scelta che potrebbe però rivelarsi controproducente per la grande N: si pensi ad esempio all’enorme quantitativo di Wii vendute al lancio a coloro che sono stati attirati dalla presenza di Wii Sports nella scatola.

Al prezzo di Switch, dunque, andrà aggiunto quello di uno dei titoli disponibili al day one: stando alle prevendite di GameStop, The Legend of Zelda: Breath of The Wild costerà 70,89 euro, Mario Kart 8 Deluxe 60,98 euro e 1-2 Switch 50,98 euro, giusto per fare alcuni esempi. Insomma, per mettere le mani sulla nuova console di Nintendo fin dal giorno dell’uscita e per portare a casa anche un titolo bisogna mettere in conto una spesa di circa 400 euro.

Sempre Reggie Fils-Aime ha toccato il tema pre-ordine e disponibilità: la società ha previsto la commercializzazione due milioni di unità per il giorno del lancio. Tutti i principali store online d’oltreoceano, da Amazon a Best Buy passando da Walmart, hanno già esaurito le scorte a disposizione. Altri hanno alzato il prezzo, approfittando dell’hype. In Italia, invece, la console sembra essere ancora acquistabile con consegna per il 3 marzo. Il consiglio, per gli interessati, è quello di affrettarsi affidandosi ad uno dei commercianti sul Web oppure di recarsi dal proprio negoziante di fiducia e prenotare Switch per riceverla non appena possibile.