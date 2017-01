Windows 10 Creators Update per Xbox One, novità

Filippo Vendrame,

Microsoft, sino ad ora, ha illustrato le novità di Windows 10 Creators Update per quanto riguarda il mondo PC ed il mondo mobile senza soffermarsi particolarmente ad affrontare il tema Xbox One che si ricorda, adotta sempre il sistema operativo Windows 10. Sebbene l’aggiornamento sia focalizzato molto anche sul settore del gaming, la casa di Redmond non era mai entrata nei dettagli per quanto concerne le novità per la sua console di punta. Finalmente, Microsoft è voluta scendere nei particolari ed ha svelato tutte le novità di Windows 10 Creators Update che arriveranno per i possessori di una console Xbox One.

La prima novità riguarda la possibilità di effettuare dirette streaming delle partite su Beam, un servizio dedicato allo streaming dei giochi molto simile a Twitch che Microsoft ha acquistato di recente. Funzionalità che sostanzialmente consentirà, da console, di seguire in diretta le partire degli amici. Servizio che sarà disponibile anche sui PC Windows 10. La seconda novità concerne, invece, le prestazioni della console. Microsoft ha lavorato sulla “Guide” di Xbox One che adesso risulterà molto più veloce e permetterà di compiere più rapidamente determinate operazioni. Oggi, la Guide si richiama con un doppio click sul pulsante Xbox dal controller, ma a seguito dell’aggiornamento si potrà richiamare con una singola pressione del medesimo pulsante. All’interno si potranno effettuare rapidamente molte operazioni prima effettuabili solo passando sempre per l’interfaccia principale come avviare una registrazione attraverso GameDVR ed accedere ai filmati registrati e salvati.

Arriverà, inoltre, un nuovo pannello dedicato agli Obiettivi. Novità anche per Cortana che guadagnerà un nuovo design. Microsoft ottimizzerà anche i controlli per la musica per renderli più semplici da utilizzare.

In terzo luogo, la casa di Redmond migliorerà gli aspetti social dell’Xbox One. L’aggiornamento permetterà di migliorare i modi in cui è possibile rimanere in contatto con gli amici su Xbox Live, rendendo più facile connettersi con le persone su altri social network. Microsoft ha, anche, annunciato l’aggiornamento del feed Attività e miglioramenti anche per Ricerca per Gruppo e Club.

Infine, novità anche per quanto concerne l’Arena. Finalmente, la possibilità di creare tornei di giochi arriverà per tutti quanti. Inizialmente tale funzionalità sarà disponibile solo per i giochi World of Tanks e Killer Instinct.

Ma le novità non finiscono qui perché Microsoft ha promesso ancora un paio di sorprese che arriveranno con Windows 10 Creators Update su Xbox One.