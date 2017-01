Windows 10, Microsoft annuncia il Game Mode

Filippo Vendrame,

Accanto alle novità per Xbox One che arriveranno con Windows 10 Creators Update, Microsoft si è soffermata a parlare di alcune delle innovazioni per il gaming che arriveranno con l’aggiornamento di Windows 10 su tutti i PC. Finalmente, la casa di Redmond ha annunciato il Game Mode, una modalità del sistema operativo che darà priorità ai giochi che era già stata scoperta da un po’ di tempo all’interno delle ultime build Insider di Windows 10.

La casa di Redmond non è voluta entrare nei dettagli di funzionamento di questa interessante caratteristica dedicata agli amanti del gaming ma è chiaro che permetterà di dare maggiori priorità ai giochi durante il loro funzionamento per consentire di migliorare le loro prestazioni e, dunque, contestualmente, anche la loro esperienza d’uso. Il Game Mode funzionerà non solamente con i giochi della piattaforma universale ma proprio con tutti e questa è sicuramente una bella novità per gli appassionati dei giochi. Sicuramente sarà interessante capire dal punto di vista tecnico come funzionerà il Game Mode e quale sarà davvero il suo impatto sulle prestazioni dei giochi.

Come evidenzia Microsoft, attualmente gli Insider possono accedere solo ad uno scarno pannello di controllo in cui potranno trovare solo alcune opzioni legate a questa funzionalità. Il Game Mode sarà reso, invece, operativo, nelle future build distribuite agli Insider.

Per allora, probabilmente, arriveranno anche altre dettagli tecnici. Il dato oggettivo, comunque, è che con Windows 10 Creators Update, Windows 10 potenzia sensibilmente il suo lato “ludico” diventando una perfetta piattaforma per il gioco e non solamente per la produttività.