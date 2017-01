Droni, il Canada avrà il suo servizio di consegne

Filippo Vendrame,

Il Canada potrebbe presto entrare nella ristretta cerchia di quei paesi che utilizzano i droni per le consegne. L’ente Transport Canada ha approvato una prima serie di test che si svolgeranno nei pressi del piccolo villaggio di Foremost nella provincia di Alberta. Trattasi di test che potrebbero aprire la strada a Drone Delivery Canada per creare una flotta di droni per le consegne entro la fine del 2017. L’ampio territorio a disposizione permetterà all’azienda di dimostrare che i droni sono capaci di trasportare merci per un lungo tragitto utilizzando un sistema di guida satellitare.

I test assieme ai primi partner dovrebbero iniziare entro il primo trimestre del 2017. Il Canada, dunque, si appresta a poter disporre molto presto di un suo sofisticato sistema di trasporto basato sui multirotore. Un sistema di trasporto che sfrutta questo genere di mezzi volanti potrebbe rivestire un’importanza superiore rispetto a quella di altri paesi. Il Canada, infatti, è un’ampio paese dove, soprattutto nel nord, scarseggiano le vie comunicazioni a causa della particolare forma del territorio. I droni, dunque, potrebbero facilitare la fornitura dei beni di prima necessità in alcuni paesi che spesso devono aspettare molto tempo prima di ricevere le forniture dei prodotti attraverso aerei cargo dedicati.

Questo potrebbe migliorare notevolmente la qualità della vita di molte persone e contestualmente anche di salvare molte vite visto che le medicine potrebbero arrivare con maggiore facilità e rapidità rispetto ai consueti canali di spedizione.

Drone Delivery Canada lavorerà sia con il Governo che con i privati. Sostanzialmente, una volta a regime, il sistema di consegne via drone potrà essere utilizzato da tutti per spedire prodotti e beni di prima necessità.