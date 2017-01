Intel RRP, sensori e robot nei negozi retail

Luca Colantuoni,

Intel ha annunciato una nuova piattaforma che permette di migliorare l’esperienza di shopping e di gestire un negozio fisico in maniera più efficiente. La Responsive Retail Platform (RRP) favorisce la creazione di soluzioni innovative e scalabili, combinando hardware, software, API e sensori. I partner offriranno prodotti basati sui processori Intel che sfruttano diverse tecnologie, tra cui intelligenza artificiale e realtà virtuale.

La Internet of Things (IoT) e le tecnologie cloud consentiranno di integrare tra loro le “isole” presenti all’interno dei negozi. La piattaforma sviluppata da Intel permette l’automazione delle operazioni, la riduzione dei costi e la creazione di nuovi servizi. La RRP è formata da tre componenti principali: sensore, gateway e cloud. Il sensore rileva i dati attraverso antenna e lettore RFID, tenendo traccia dell’inventario e delle preferenze dei clienti. Future versioni supporteranno anche streaming video, WiFi e Bluetooth LE.

Il gateway, invece, trova, configura, controlla e interagisce con i sensori, effettua la compressione dei dati in tempo reale, e si connette al cloud mediante Ethernet, WiFi e connettività 3G/LTE. Intel ha scelto processori Core i7, ma è previsto l’utilizzo di processori Xeon. Per le applicazioni cloud delle aziende di terze parti viene infine offerto un platform-as-a-service (PaaS) open source.

Intel ha pianificato un investimento di oltre 100 milioni di dollari nel settore retail entro i prossimi cinque anni. Durante l’evento di presentazione sono state mostrati diverse soluzioni hardware/software basati sulla RRP di Intel, tra cui un sistema che permette di muoversi nel negozio con un visore per la realtà virtuale, display interattivi per la scelta di vestiti e scarpe, e un robot equipaggiato con videocamere RealSense che, in maniera autonoma, verifica la presenza dei prodotti sugli scaffali e il loro prezzo.