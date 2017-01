Mastercard, i contadini del Kenya vendono online

Filippo Vendrame,

Più di due miliardi di persone in tutto il mondo continuano a rimanere senza accesso ai servizi bancari. Uno dei principali motivi di questa esclusione è l’accessibilità. Nei paesi in via di sviluppo, in particolare, le persone a basso reddito non hanno, infatti, accesso ai servizi bancari di base. Ma adesso, grazie al mobile banking questo problema potrebbe essere risolto. In Africa, in particolare, il mobile banking sta aiutando le persone ad uscire dalla povertà. Nello specifico, si segnala 2Kuze, un sistema di pagamento mobile ideato da Mastercard Labs, che è stata pensato per gli agricoltori del Kenya.

2Kuze, che si traduce in “Coltiviamo insieme” in Swahili, è una piattaforma digitale che collega i contadini con gli agenti e gli acquirenti per le transazioni senza contanti. Quando un acquirente effettua una richiesta online, il sistema genera un messaggio di testo che è inviato alla comunità dei contadini. A quel punto, un agricoltore può rispondere al messaggio con un’offerta proponendo i prodotti di cui dispone al momento che possono soddisfare tutta o solo in parte la richiesta dell’acquirente. Un agente che lavora con Mastercard Labs andrà successivamente a verificare l’offerta ed a negoziare il prezzo con l’agricoltore.

Tradizionalmente, gli agricoltori hanno dovuto sempre camminare per miglia intere per comprare e vendere o effettuare e ricevere pagamenti. Ma adesso, con 2Kuze, che viene attualmente utilizzato da circa 2.000 agricoltori del Kenya, i contadini sono immediatamente collegati con tutti i punti critici del mercato. Questa piattaforma è il risultato della donazione di 11 milioni di dollari della Fondazione Bill & Melinda Gates. 2Kuze è costruito per i piccoli agricoltori che hanno meno di uno o due acri di terreno agricolo. E’ una comunità che comprende l’80% degli agricoltori in Africa.

Offrire piattaforma simili alle persone nei paesi di sviluppo, migliorando contestualmente la connettività, permette di aiutarle ad uscire dalla povertà, migliorando la loro qualità di vita.