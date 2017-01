Samsung Galaxy J7 (2017) in arrivo con Nougat

Luca Colantuoni,

In attesa di vedere i due Galaxy S8, che rappresenteranno l’offerta di punta del produttore coreano, Samsung potrebbe annunciare tra qualche settimana il Galaxy J7 (2017), la nuova versione dello smartphone che prenderà il posto del Galaxy J7 (2016). Circa un mese fa erano apparsi alcuni render, mentre ora sono trapelate le presunte specifiche.

Per quanto riguarda design e materiali non dovrebbe esserci sostanziali differenze tra il vecchio e il nuovo modello. Il render mostra però una fascia colorata che attraversa la cover posteriore in plastica, nel punto in cui ci sono la lente della fotocamera e il flash LED. L’alluminio dovrebbe essere utilizzato solo per il frame, come nel Galaxy J7 (2016). Samsung aggiornerà invece la dotazione hardware. In base ai dati pubblicati nel database di Geekbench, il Galaxy J7 (2017) avrà uno schermo da 5,5 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel) e integrerà un processore octa core Snapdragon 625 a 2,2 GHz.

Altre possibili specifiche sono 2 GB di RAM, 16 GB di memoria flash, slot microSD, fotocamere da 13 e 5 megapixel, batteria da 3.000 mAh. Il produttore potrebbe distribuire anche una versione con 3 GB di RAM in alcuni paesi. Le dimensioni previste sono 151,34×76,20×8 millimetri, mentre il peso è al momento ignoto. Non dovrebbe infine mancare il lettore di impronte digitali.

Sul Galaxy J7 (2017) verrà installato Android 7.0 Nougat. Non è noto se gli utenti troveranno la classica TouchWiz o la nuova Samsung Experience. L’arrivo sul mercato è previsto per la primavera, quindi prima del Galaxy S8.