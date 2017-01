Samsung Galaxy S8, render e dimensioni

Luca Colantuoni,

I produttori di smartphone comunicano le dimensioni dei nuovi modelli ai partner prima dell’annuncio ufficiale, in modo da avere la disponibilità degli accessori contemporaneamente al dispositivo mobile. Un’azienda che realizza custodie ha inviato al sito GSMArena alcuni render 3D e le dimensioni dei Galaxy S8 che Samsung dovrebbe lanciare sul mercato ad aprile. Per quanto riguarda il software si attende un importante aggiornamento per S Health.

In base alle ultime indiscrezioni, il produttore coreano annuncerà due versioni del suo top di gamma (Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus), entrambi con display curvo. Non verrà quindi utilizzato il termine “edge”, dato che gli smartphone si distingueranno in base alla diagonale dello schermo e forse per la presenza di una doppia fotocamera posteriore nel modello Plus. Dai render 3D si deduce che i Galaxy S8 avranno un elevato screen-to-body ratio e cornici molto sottili. Il pulsante Home è stato rimosso e il lettore di impronte è stato spostato sotto il pannello Super AMOLED.

Secondo le informazioni ricevute da GSMArena, le dimensioni del Galaxy S8 saranno 140,14×72,20×7,30 millimetri, mentre lo schermo avrà una diagonale di 5,7 pollici. Per il Galaxy S8 Plus si prevedono invece uno schermo da 6,2 pollici e dimensioni di 152,38×78,51×7,94 millimetri. In pratica, il Galaxy S8 sarà più basso e più largo del Galaxy S7, mentre il Galaxy S8 Plus sarà più alto e più largo del Galaxy S7 edge. Anche se i disegni mostrano una porta micro USB, Samsung integrerà quasi sicuramente una porta USB Type-C.

Oltre all’assistente personale basato sull’intelligenza artificiale, i nuovi smartphone Samsung includeranno una nuova versione di S Health. L’app consentirà non solo di cercare informazioni sulle malattie e sui farmaci, ma anche di prenotare una video visita online con il dottore. L’utente potrà conservare diagnosi e prescrizioni mediche, pagare la visita con la carta di credito e assegnare una valutazione al medico. Il servizio sarà tuttavia un’esclusiva per gli Stati Uniti.

Nelle ultime ore sono circolate diverse voci sulle date scelte da Samsung per la presentazione e la distribuzione degli smartphone. Qualcuno ipotizza che i Galaxy S8 non verranno mostrati pubblicamente al Mobile World Congress di Barcellona, ma solo alla stampa specializzata. L’annuncio ufficiale è invece previsto per il 29 marzo, mentre l’arrivo sul mercato avverrà tra il 24 e 30 aprile.