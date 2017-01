Tesla, mai dimenticare le chiavi

Filippo Vendrame,

Tutti i possessori di una’auto Tesla sono dei veri appassionati vista la grande tecnologia inclusa in veicoli di questo tipo. Tuttavia, tanta passione non deve fare dimenticare alcune regole base della guida dell’auto come, per esempio, ricordarsi di prendere le chiavi. Questa regola se la ricorderà molto bene un certo Ryan Negri, un possessore di una Tesla Model S che vive a Las Vegas e che aveva deciso di recarsi al Red Rock Canyon per fare alcune foto della neve appena caduta.

Grazie alle funzioni avanzate dell’auto, Ryan Negri ha sbloccato ed avviato la sua Model S attraverso l’applicazione dedicata sul suo smartphone. Una funzione sicuramente utile, peccato che poi si sia dimenticato le chiavi a casa. Scattate tutte le foto, Ryan Negri si è accorto che in quella zona gli smartphone non raggiungevano i segnali dei carrier e dunque non poteva utilizzare l’app per aprire l’auto. Per dialogare con l’app, le Tesla devono essere giocoforza collegate alla rete ed in assenza di connessione non è possibile in alcun modo aggirare l’ostacolo. Niente di male perché in teoria in questi casi basterebbe utilizzare la chiave. Peccato che lo sfortunato Ryan Negri se la fosse dimenticata a casa, rendendo di fatto blindata la Tesla.

Le conseguenze non sono state delle migliori. La moglie di Ryan Negri ha dovuto camminare per oltre 2 miglia per trovare campo e chiamare i soccorsi che la portassero a casa per andare a recuperare le chiavi. A quel punto è stato possibile tornare all’auto per aprirla e avviarla secondo le modalità standard.

Questa sfortunata vicenda deve far riflettere sull’utilizzo delle nuove tecnologie che, per quanto belle e comode, non sono ancora infallibili ed in alcuni casi possono causare dei veri e propri problemi come in questo caso. La possibilità di sbloccare l’auto con una app è un’opportunità aggiuntiva rispetto alle auto tradizionali, tuttavia in assenza di connettività il servizio vien meno e la Tesla, così come un qualsiasi smartphone senza connessione, diventa uno strumento molto meno potente e molto meno intelligente.

Lo sfortunato protagonista, tuttavia, ha posto un interessante suggerimento a Tesla: dotare le auto di una sorta di “piano di emergenza” quando non si può utilizzare l’app o la chiave per accedere all’auto. Del resto se mobilità intelligente deve essere, è nell’innovazione che occorre trovare soluzioni in grado di ottemperare alle mancanze dell’uomo.