TIMreading, gli ebook si leggono sul web

Filippo Vendrame,

Prima interessate novità di TIM per questo inizio di 2017. L’operatore, infatti, ha annunciato un’arricchimento di TIMreading, lo store di TIM dedicato all’editoria digitale. TIM, infatti, ha deciso di migliorare la piattaforma di lettura digitale, Integrando la lettura di ebook e magazine direttamente sul sito da smartphone, tablet e PC, senza scaricare l’App.

Grazie all’integrazione del webreader i clienti TIM possono accedere al catalogo on line di TIMreading anche se non hanno registrato il proprio account e acquistare, direttamente con il credito residuo dell’utenza mobile o tramite la bolletta TIM, il titolo preferito per vivere una nuova user experience e una lettura immediata in streaming, senza consumare i dati in mobilità. Al termine dell’acquisto il cliente riceverà un SMS con il link alla propria libreria alla quale potrà accedere in qualsiasi momento per leggere il titolo selezionato, anche in assenza di connettività, attraverso l’App TIMreading per smartphone e tablet Apple e Android (scaricabile gratuitamente da Google Play e App Store).

TIMreading propone un catalogo sempre aggiornato di oltre 130mila titoli tra libri e magazine dei principali editori italiani. Inoltre all’interno del blog di TIMreading sono proposti percorsi narrativi distinti per tematiche, notizie e curiosità sul mondo dell’editoria, con consigli sulle ultime novità per offrire ogni settimana suggerimenti di lettura.

TIM inoltre riserva a tutti i propri clienti consumer, ricaricabili e abbonati con profilo dati attivo, un ebook gratuito a scelta tra tre titoli editi da Rizzoli: Bridget Jones’s Baby – I diari, di Helen Fielding; Pilgrim, di Terry Hayes; Il ciclo dell’eredità, di Christopher Paolini. Il cliente potrà scegliere l’ebook che preferisce sulla pagina del sito TIM dedicata all’iniziativa, raggiungibile al link tim.it/ebook o cliccando sul link che riceverà via SMS. La promozione è attivabile fino al prossimo 5 febbraio.