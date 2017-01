Xbox One, la nuova Guide in azione

Filippo Vendrame,

Qualche giorno fa Microsoft ha svelato alcune delle novità che arriveranno sulla console Xbox One con l’aggiornamento Windows 10 Creators Update. Le informazioni che aveva dato la casa di Redmond, però, son state un po’ frammentate e generiche senza approfondire alcuni degli aspetti più interessanti dell’aggiornamento. Fortunatamente, Mike Ybarra, capo dello sviluppo di Xbox ha mostrato alcune delle novità che arriveranno tra qualche mese sulla console.

Uno dei punti dolenti dell’interfaccia della console Xbox One è la velocità per entrare in alcuni menù, soprattutto se lo si fa nel ben mezzo di un gioco. Proprio per questo Microsoft ha annunciato che avrebbe ridisegnato la “Guide” in maniera tale che gli utenti possano rapidamente avere a disposizione le principali funzionalità presenti sulla Home senza doverci andare ogni volta. Trattasi di una vera comodità soprattutto durante le fasi di gioco. Finalmente, grazie al dirigente di Microsoft, è possibile dare un veloce sguardo a come la casa di Redmond ha voluto ridisegnare la Guide della console.

Il video parla chiaro, attivando la nuova Guide gli utenti saranno inviati all’interno di un nuovo menu contraddistinto dal logo Xbox. Da qui, sarà possibile acceder rapidamente allo Store, alla Home ed all’area in cui sono presenti i giochi e le app installate. Sotto queste scorciatoie si vedono le app e i giochi avviati di recente e i “Pin” delle app e dei giochi “preferiti” a cui gli utenti vogliono accedere rapidamente.

Gli insider dovrebbe ricevere a breve una versione preliminare dell’aggiornamento. Nessun riferimento, invece, sulla distribuzione finale di Windows 10 Creators Update per Xbox One. Da verificare se l’update arriverà contestuale a quello per il mondo PC o se arriverà prima o dopo.