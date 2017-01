Xiaomi Mi 6 e Mi MIX EVO con Snapdragon 835?

Luca Colantuoni,

Nel corso del 2016, il produttore cinese ha presentato smartphone molti interessanti, tra cui spiccano Mi 5, Mi 5s, Mi 5s Plus, Mi Note 2 e Mi MIX. Nei prossimi mesi è atteso un aggiornamento del catalogo con nuovi modelli top di gamma. In base alle ultime indiscrezioni, Xiaomi annuncerà il Mi 6 e il Mi MIX EVO. Quasi certamente i dispositivi integreranno il recente processore Snapdragon 835 di Qualcomm. non è da escludere una loro apparizione al Mobile World Congress di Barcellona.

Circa una settimana fa erano circolate voci su due versioni del Mi 6, entrambe con processore Snapdragon 835, doppia fotocamera posteriore, lettore di impronte digitali e batteria da 4.000 mAh. Le differenze tra i due sarebbero lo schermo (flat per il Mi 6 e curvo per il Mi 6 Pro), la quantità di RAM (4 e 6 GB) e la dimensione dello storage (128 e 256 GB). In base alle informazione che arrivano dalla Cina, Xiaomi presenterà tre varianti del Mi 6. La più costosa (circa 434 dollari) avrà uno schermo dual edge e integrerà il processore Snapdragon 835. Il modello intermedio (circa 360 dollari) avrà un display flat, mentre per la versione più economica (circa 290 dollari) verrà scelto un processore MediaTek Helio X30.

Galleria di immagini: Xiaomi Mi 5s e Mi 5s Plus, immagini

Nel database di Geekbench è apparso oggi un misterioso Mi MIX EVO. Potrebbe trattarsi di una versione più potente dell’attuale Mi MIX con processore Snapdragon 835 al posto dello Snapdragon 821. Le specifiche indicano la presenza di 4 GB di RAM e di Android 6.0.1 Marshmallow, ma il modello che arriverà sul mercato avrà sicuramente 6 GB di RAM e Android 7.0 Nougat. Non dovrebbe cambiare la diagonale dello schermo (6,4 pollici), in quanto un dirigente di Xiaomi ha smentito i rumor su un ipotetico Mi MIX Nano.