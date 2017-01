Brevetti, sequestrati smartphone e tablet Samsung

Filippo Vendrame,

Per Samsung arriva una nuovo problema legato ai brevetti. Questa volta non centra assolutamente Apple perchè la denuncia arriva direttamente dall’Italia. Nella giornata di oggi, infatti, i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza hanno eseguito 26 perquisizioni nei confronti di altrettanti punti vendita presenti su tutto il territorio vicentino, facenti parte di note catene della Grande Distribuzione Organizzata (MediaWorld, Unieuro, Trony, …), nel corso delle quali sono stati sequestrati telefoni e tablet prodotti dalla casa coreana.

Il sequestro è scaturito da un’indagine coordinata dal dott. Hans Roderich Blattner, Sostituto Procuratore della Repubblica di Vicenza, dalla quale è emerso che Samsung ha prodotto e venduto sul territorio italiano dispositivi (smartphone e tablet) che infrangerebbero un brevetto Europeo registrato e valido sin dal 2002, di proprietà industriale di un’azienda italiana. Nella fattispecie, si tratterebbe di un brevetto di proprietà di Edico s.r.l. concernente un sistema che avvisa della pericolosità del suono riprodotto quando supera un certo livello. Più precisamente Edico s.r.l. possiede un brevetto di un’applicazione che permette di visualizzare sul dispositivo, una volta collegati cuffie o auricolari, una barra del volume che cambia colore in ragione della potenziale pericolosità per l’udito del volume raggiunto.

Una soluzione che Samsung avrebbe, secondo l’accusa, inserito a sua volta all’interno di alcuni suoi modelli di dispositivi mobile. Le Fiamme Gialle beriche hanno, dunque, provveduto a sequestrare i telefonini cellulari così contraffatti ed illecitamente immessi sul mercato, al fine di procedere ad una perizia che consenta di definire con maggiore compiutezza di elementi le diverse varianti di contraffazione a seconda del modello e del tipo di sistema operativo utilizzato. Sarebbero, infatti, ben 21 i modelli, tra cellulari e tablet, tutti di ultimissima generazione, dotati di questa soluzione tecnica tutelata da un brevetto europeo poi convalidato anche in Italia.

Inoltre, presso i punti vendita perquisiti, è stata sequestrata altresì un’ingente mole di documentazione contabile (documenti di trasporto, fatture di acquisto, contratti estimatori e/o di fornitura) attestante la provenienza, le modalità di immissione in commercio in territorio italiano e l’effettiva titolarità dei prodotti di telefonia mobile sequestrati.

Il danno, secondo l’accusa, sarebbe di oltre 60 milioni di euro.

Samsung fa sapere che si rivolgerà immediatamente con le autorità competenti per chiarire la vicenda e per ottenere la revoca dei sequestri. Tuttavia per la casa coreana trattasi di una situazione molto delicata che dovrà gestire con attenzione.

Non è la prima volta, infatti, che Samsung si trova ad affrontare un problema di brevetti in Italia. Giusto la scorsa estate, il colosso coreano ha perso una causa contro l’italiana Hop Mobile, un’azienda di telecomunicazione. Nel luglio scorso, il tribunale di Milano condannò Samsung proprio per aver violato un brevetto di quest’azienda stabilendo, anche, un risarcimento di 2 milioni di euro. Il terreno della causa era la tecnologia Dual SIM. La causa fu portata avanti per alcuni anni ma alla fine il Tribunale diede ragione all’azienda Italiana e condannò Samsung per l’infrazione del brevetto all’interno dei cellulari SGH-D880, B7722 e C6112.

La notizia fece molto scalpore, all’epoca, perchè “Davide aveva sconfitto Golia”. Visto il precedente e visto l’accusa odierna di violazione dei brevetti, il finale per Samsung potrebbe non essere rapido e soprattutto indolore. Sicuramente, di questa storia se ne sentirà parlare ancora molto.