CoopVoce lancia 400 Start, 400 minuti e SMS a 5€

Filippo Vendrame,

Prima novità per il 2017 per l’operatore virtuale CoopVoce. Per tutti coloro che effettuano la portabilità l’operatore virtuale propone l’opzione tariffaria 400 Start. Questa speciale tariffa prevede 400 minuti di chiamate nazionali verso numeri fissi e mobili e 400 SMS nazionali. L’offerta, valida per sempre, si rinnova lo stesso giorno di ogni mese. In più, i clienti CoopVoce potranno attivare Web 2 Giga Senza Limiti al costo aggiuntivo di 3 euro oppure Web 1 Giga Senza Limiti al costo aggiuntivo di 2 euro.

Una volta richiesta, i clienti riceveranno un SMS che avviserà loro dell’effettiva attivazione. Nello specifico, la promozione si attiva a chi porta il proprio numero in CoopVoce dal 16 gennaio 2017 al 1 marzo 2017. La SIM ha un costo di 10 euro con 5 euro di traffico incluso. Il costo della promozione è di 5 euro. Il cliente pertanto potrà, dunque, usufruire subito della promozione attivata. Se il credito sulla SIM è sufficiente, l’offerta si rinnova automaticamente lo stesso giorno del mese successivo alla data di attivazione. Il costo di rinnovo viene scalato dal credito residuo della SIM.

Se il credito non è sufficiente, l’offerta risulterà sospesa per 7 giorni durante i quali i minuti e gli SMS saranno tariffati in base al piano tariffario di base. Per riattivarla sarà necessario ricaricare entro la scadenza dei 7 giorni, altrimenti l’opzione verrà disattivata e sarà necessario riattivarla. La data di riattivazione della promozione, notificata da un SMS di conferma, coinciderà con la data di ricarica e il cliente potrà usufruire dell’offerta per un mese da tale data. I minuti e gli SMS non consumati al mese non si sommano con i minuti e gli SMS del mese successivo.

Le opzioni dati si attivano chiamando il numero gratuito di assistenza automatica 4243688, tramite richiesta esplicita al Servizio Clienti 188 o dall’Area Clienti del sito.

Maggiori dettagli direttamente sul sito di CoopVoce.