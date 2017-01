Evernote 8.0 per iOS, velocità e semplicità

Luca Colantuoni,

Come riguadagnare la fiducia degli utenti dopo la contestata decisione (successivamente abbandonata) di cambiare la policy della privacy? La risposta migliore alle critiche è rilasciare una nuova versione di Evernote per iOS. Con la versione 8.0 è stato effettuato un restyling completo, in modo da semplificare l’accesso alle funzionalità e velocizzare l’esecuzione delle operazioni.

Evernote 8.0 per iPhone, iPad e iPod touch è stata progettata da zero con un nuovo layout per offrire una migliore esperienza d’uso agli utenti iOS. Le novità principali sono tre e riguardano ricerca, scrittura e formattazione delle note. All’avvio dell’applicazione si nota subito l’assenza della schermata home, rimossa per accedere direttamente alle note aggiornate recentemente. È possibile quindi riprendere il lavoro da dove era stato interrotto, senza nessun altro step aggiuntivo. È stato inoltre ripulito il look dell’elenco delle note e semplificato l’accesso ai notebook attraverso un menu a discesa.

Per creare nuove note di testo è sufficiente toccare il pulsante verde al centro della barra inferiore. Un tocco prolungato consente di aggiungere audio, foto e promemoria. L’utente può formattare le note a suo piacimento, cambiando dimensione, colore e stile del testo, in modo da evidenziare meglio i punti più importanti.

Per gli abbonati business è ora più semplice distinguere le note personali da quelle lavorative. È stato anche semplificato lo switch tra gli account personale e business mediante la scheda Account nella barra mostrata nella parte inferiore. Lo scopo di Evernote è ridurre il tempo speso nella navigazione e incrementare il tempo dedicato alla scrittura delle note.