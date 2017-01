Google lavora per migliorare il social network G+

Cristiano Ghidotti,

Forse Google+ non è ancora in grado di competere ad armi pari con lo strapotere di Facebook in ambito social. Forse (probabilmente) non lo sarà mai. È però innegabile che il gruppo di Mountain View abbia fino ad oggi profuso un notevole impegno al fine di migliorare progressivamente la piattaforma, attraverso il lancio di restyling e il rilascio di aggiornamenti, sia per la versione Web accessibile da browser desktop che per quella navigabile tramite le applicazioni mobile su Android e iOS.

Gran parte delle novità introdotte si basano sui feedback (suggerimenti, ma anche critiche) raccolte dalla community di utenti, in particolare per quanto riguarda le modalità di condivisione degli elementi e gli strumenti per la moderazione dei commenti. Oggi bigG, con un post comparso sulle pagine del blog ufficiale, annuncia l’introduzione di nuove feature che mirano a proseguire nel percorso intrapreso. La prima riguarda un tool che nasconde automaticamente i commenti ritenuti di bassa qualità. È comunque possibile in ogni momento visualizzarli tutti, seguendo la rapida procedura mostrata di seguito.