Nokia P1, Snapdragon 835 e 6 GB di RAM?

Luca Colantuoni,

Il nome Nokia P1 è apparso più volte negli ultimi mesi. In base all’ultima indiscrezione, proveniente questa volta dalla Russia, lo smartphone dovrebbe essere presentato al Mobile World Congress 2017 di Barcellona. Dalle presunte specifiche pubblicate online si deduce che il Nokia P1 potrebbe essere il modello di fascia alta che probabilmente HMD Global distribuirà in Europa. L’attuale Nokia 6 è disponibile solo in Cina.

Al momento non ci sono render o immagini rubate dello smartphone, ma il design dovrebbe essere simile a quello dello Sharp Aquos Xx3, venduto in Giappone da giugno 2016. Ciò spiegherebbe anche l’utilizzo di un display IGZO prodotto dalla stessa Sharp. La fonte russa ritiene che il Nokia P1 avrà uno schermo da 5,3 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel), protetto dal Gorilla Glass 5. La dotazione hardware comprenderà anche un processore octa core Snapdragon 835, 6 GB di RAM e 128/256 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 256 GB.

Il dispositivo sarà resistente alla polvere e all’acqua fino ad un metro di profondità per 30 minuti (certificazione IP57). La fotocamera posteriore avrà una risoluzione di 22,6 megapixel con ottica Carl Zeiss e flash dual LED. La connettività verrà garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS e LTE. La batteria avrà una capacità di 3.500 mAh con supporto per la ricarica rapida Quick Charge 4.0. Sul lato destro è previsto un lettore di impronte ad ultrasuoni.

Il sistema operativo sarà ovviamente Android 7.0 Nougat. I prezzi previsti sono piuttosto alti: 800 dollari per la versione con 128 GB di storage e 950 dollari per il modello con 256 GB. Essendo indiscrezioni, la conferma arriverà solo in occasione dell’annuncio ufficiale.