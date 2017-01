Watch Dogs 2: prova gratuita su PS4 e Xbox One

Cristiano Ghidotti,

Il lancio di Watch Dogs 2 è andato bene, tanto che il titolo di Ubisoft ha addirittura superato un colosso come FIFA 17 in termini di vendite. Il publisher ha intenzione di continuare a promuovere il suo gioco, consentendo a chiunque di provarlo in prima persona, con il rilascio di un’edizione Trial, ovvero una sorta di demo, disponibile in download gratuito sulle console next-gen.

Già scaricabile da ieri (17 gennaio) su PlayStation 4, arriverà anche su Xbox One la prossima settimana (24 gennaio). Questa particolare versione di Watch Dogs 2 permette di giocare senza limiti al titolo per un massimo di tre ore, prendendo parte sia alla storia che alle missioni multiplayer, esplorando liberamente l’enorme mappa, ambientata in un universo open world basato sulla Baia di San Francisco. Ubisoft precisa che i progressi ottenuti potranno essere mantenuti nel caso in cui si scegliesse in seguito di acquistare la versione completa. Questo l’annuncio dalle pagine del sito ufficiale.

Sei pronto a scoprire la Baia di San Francisco e a realizzare il più grande hackeraggio della Storia? Entra nel mondo degli hacker con il trial gratuito, a partire dal 17 gennaio su PS4 e dal 24 gennaio su Xbox One!

Ovviamente, per partecipare alle missioni multiplayer sono necessari gli abbonamenti alle piattaforme PlayStation Plus (PS4) o Xbox Live Gold (Xbox One). Queste le caratteristiche offerte dall’edizione Trial di Watch Dogs 2.