Windows 10, in arrivo un ebook store

Filippo Vendrame,

Microsoft sta lavorando alla creazione di un nuovo negozio per gli ebook per il sistema operativo Windows 10. In realtà, la casa di Redmond aveva già iniziato le prime manovre in tal senso già alla fine dell’anno scorso quando lanciò il supporto al formato epub all’interno del browser Edge. L’epub, si ricorda, è uno dei più celebri formati dei libri digitali. MSPoweruser è riuscita a dare uno sguardo a questo nuovo negozio per gli ebook presente all’interno di una build di Windows 10 Mobile riservata agli sviluppatori e dunque non ancora in mano nemmeno agli Insider.

Sebbene questo store sia apparso su Windows 10 Mobile, in realtà arriverà anche sulla declinazione di Windows 10 per PC e tablet. Il nuovo negozio di ebook sarà integrato nel Windows Store come una sezione dedicata in cui gli utenti saranno in grado di acquistare i libri da una serie di diversi editori e autori. L’acquisto di un libro digitale non sarà per nulla dissimile alla procedura per acquistare un’app o un gioco. Una volta che l’utente troverà un libro di suo interesse, non dovrà fare altro che cliccare sul pulsante “Acquista” e concludere la transazione. Una volta comprato, l’ebook potrà essere tranquillamente letto attraverso il browser Edge che disporrà di una sezione dedicata ai libri digitali. Qui sarà possibile trovare i libri acquistati all’interno del Windows Store.

Grazie al supporto al formato epub, gli utenti potranno anche inserire segnalibri oltre che poter visualizzare rapidamente il sommario. Inoltre, sarà anche possibile modificare la dimensione dei caratteri ed i font in base alle proprie necessità d’utilizzo.

Il nuovo negozio dedicato agli epub su Windows 10 arriverà assieme al rilascio di Windows 10 Creators Update che è atteso per l’inizio della primavera, probabilmente ad aprile.