Facebook Messenger, nuova interfaccia web

Poco meno d due anni fa, Facebook introdusse un’applicazione web dedicata per il suo servizio di comunicazione Messenger. Adesso, il social network sta integrando quest’applicazione web direttamente all’interno della versione desktop di Facebook andando a sostituire la vecchia interfaccia integrata della piattaforma di comunicazione. Il cambiamento è in atto da alcuni giorni e molti utenti di diversi paesi, tra cui anche l’Italia, si sono già accorti di questa novità. Come al solito, infatti, Facebook rilascia le novità progressivamente. Prima, le testa attraverso un ristretto numero di utenti e poi inizia a distribuirle globalmente.

Curiosamente, Facebook non ha diramato nessun annuncio ufficiale per illustrare la novità. Tuttavia, David Marcus, Vice President of Messaging Products presso Facebook, è già intervenuto più volte per spiegare la novità e raccogliere feedback sul cambiamento attraverso il suo account ufficiale sul social network. Nonostante la novità dia un’importante rinfrescata all’immagine di Messenger, alcuni utenti stanno chiedendo di tornare alla vecchia interfaccia. Chi avesse ricevuto già l’aggiornamento noterà immediatamente alcune importanti novità. Innanzitutto, all’interno dell’interfaccia di Facebook.com l’icona del servizio nella barra superiore della piattaforma è stata sostituita con quella di Messenger e si chiama, adesso, “Messaggi“. Icona che comparirà anche sul menù di sinistra.

Cliccandoci, apparirà una finestra che ricorda molto da vicino l’interfaccia di Messenger.com. Sul lato sinistro si troverà l’elenco delle conversazioni più recenti e centralmente, ovviamente, la chat vera e propria. Sul lato destro, invece, compariranno le informazioni sulle attività dell’amico e l’accesso alle Impostazioni di Messenger. Si potranno, per esempio, cambiare il colore della chat, zittire le notifiche ed altro. Presenti anche i pulsanti per avviare la chiamata e la videochiamata.

Il social network, finalmente, migliora l’interfaccia e le funzionalità di Messenger all’interno di Facebook.com. Una novità attesa da tempo che non potrà che migliorare l’esperienza d’uso della piattaforma.