iPhone e iOS 10: basta un messaggio per il crash

Marco Grigis,

Sembra possa bastare un messaggio di testo per mandare in crash gli iPhone aggiornati a iOS 10 e successivi. È quanto emerge in questi giorni in Rete, a seguito della pubblicazione di una metodologia banale, e a quanto sembra abbastanza innocua, per costringere al riavvio del dispositivo. Al momento, non è giunto un commento dalle parti di Cupertino, ma non si esclude la problematica possa essere risolta con un futuro aggiornamento software.

Il bug è stato reso noto con un video su YouTube, pubblicato dal canale di EverythingApplePro. A quanto sembra, basterebbe una breve stringa di caratteri ed emoji per mandare momentaneamente in crash un dispositivo Apple aggiornato a iOS 10, causandone il riavvio, a volte della semplice applicazione Messaggi, altre dell’intero terminale. Fortunatamente, il malfunzionamento non comporta alcun danno irreversibile per i terminali riceventi, poiché dopo il riavvio tornano alle normali funzionalità.

Stando a quanto spiegato da EverythingApplePro, il messaggio in questione conterrebbe semplicemente due emoji, quella della bandiera bianca abbinata a quella multicolore, associate alla cifra “0”. Sembra che iOS 10 fatichi a decifrare questa combinazione e, nel tentativo di convertire tutti i caratteri in una bandiera rainbow, finisca in crash. Il testo in questione, tuttavia, pare non possa essere semplicemente compilato da iPhone e inoltrato ai propri contatti, bensì sembra sia necessario il collegamento a un sito di terze parti, sia da computer che dagli stessi iDevice.

Così come già anticipato, fatta eccezione per il fastidioso e obbligato riavvio, il messaggio non provoca alcuna conseguenza per il dispositivo in proprio possesso. Di conseguenza, l’eventuale ricezione non dovrebbe preoccupare più del dovuto: si sospetta, semplicemente, che iOS non riesca a interpretare la sequenza caratteri immessa e, saturando le risorse a disposizione del processore, effettui un riavvio di sicurezza. Non resta che attendere un commento ufficiale di Apple, nonché un possibile fix in una delle future release del sistema operativo mobile.