MediaWorld lancia il volantino del tasso zero

MediaWorld lancia il nuovo volantino delle offerte valido da oggi 19 gennaio sino al prossimo 29 gennaio in cui la catena pubblicizza la possibilità di acquistare i prodotti a rate, a tasso zero. All’interno del volantino molti consigli e proposte su tantissimi prodotti di elettronica. Tra gli smartphone si evidenzia il sempre verde Samsung Galaxy S6 proposto a 369 euro, oppure il Samsung Galaxy A5 (2016) a 279,99 euro. Non manca nemmeno l’ottimo Huawei P9 venduto al prezzo di 549,99 euro. Non può non mancare anche l’iPhone 7 che MediaWorld propone a partire da 749 euro.

Tante interessanti proposte anche per chi ha la necessità di cambiare computer di casa per comprare un nuovo PC dotato del nuovo sistema operativo Windows 10. Per esempio, il convertibile Lenovo Yoga 510 con processore Intel Core i3, 4GB di RAM e 128GB di SSD, è venduto al prezzo di 549,99 euro. Non mancano, comunque, anche accessori come stampanti, router e dischi esterni. Per gli amanti del gaming, invece, MediaWorld propone un bundle piuttosto interessante composto dalla console Xbox One S 500GB con il gioco Minecraft venduto al prezzo di 269,99 euro con un secondo controller in omaggio.

Gli appassionati della fotografia potranno, invece, optare, per esempio, sulla reflex digitale Nikon D5300 che la catena di elettronica vende al prezzo di 599,99 euro. Infine, non mancano nemmeno le proposte su molti televisori di ultima generazione pensati per chi ama guidare i film con la vera alta definizione.

Tra i molti modelli presenti sul volantino si evidenzia il TV Samsung 4K LED HDR 43KU6000 al prezzo di 543 euro. Infine, presenti molti gadget per tutti i gusti e tutte le tasche.